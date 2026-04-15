Безработицата в България се свива до 5,3% през март

Бизнесът е заявил над 15 хил. свободни работни места, сочат данните на Агенцията по заетостта

12:35 | 15.04.26 г.
Снимка: freepik
Регистрираната безработица в България през март е 5,3%, сочат данните на Агенцията по заетостта. Спрямо февруари се отчита намаление от 0,1 процентни пункта, а на годишна база – спад от 0,2 процентни пункта.

В края на месеца регистрираните безработни са 151 123 души.

През март над 16 хил. души са започнали работа с подкрепата на Агенцията по заетостта. Чрез бюрата по труда 15 163 безработни са намерили заетост, а допълнително 989 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна на професионалната реализация.

Агенцията работи активно и с икономически неактивните лица. През март над 5990 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски и младежки медиатори.

Същевременно 1211 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 1135 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“.

През отчетния период над са издадени над 9400 ваучера за обучение на безработни и заети лица за придобиването на нови умения и повишаването на квалификацията.

От страна на бизнеса през март са заявени 15 103 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили, държавно управление, селско, горско и рибно стопанство, административни и спомагателни дейности, образование, транспорт, складиране и пощенски услуги.

Сред най-търсените професии през февруари са служители в сферата на персоналните услуги, продавачи, водачи на моторни превозни средства, персонал за грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, оператори на машини, както и работници в промишлеността, строителството, транспорта и селското стопанство.

