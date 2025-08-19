Изглежда Украйна ще чака за българските реактори най-много до края на годината

Развитието на ядрената енергетика е една от насоките, в които ще работи обновеното украинско правителство в следващите две години. Според публикуван проект за приоритетите до 31 октомври 2025 година Министерството на енергетиката трябва да приключи с предпроектното проектиране на трети и четвърти блок в Хмелницката АЕЦ. До 31 декември правителството ще внесе за одобрение проекта във Върховната Рада, като целта е строителството да започне до края на следващата година.

Украйна водеше преговори за покупката на оборудването за АЕЦ "Белене", които да включи в проекта за довършване на Хмелницката АЕЦ. Строителството и на двата блока е започнало още преди години (като единият е в доста напреднал стадий) с руско оборудване. България обаче се отказа да продаде реакторите в търсене на инвеститори, които да построят АЕЦ "Белене". Според украинската страна София не е уведомила официално какво планира за наличното оборудване.

В Украйна покупката на реакторите от България не беше прието еднозначно - много експерти коментираха, че то е остаряло, скъпо и руско. Вариант за довършване на централата е реактори от Westinghouse. Реално и в момента американците имат интерес, но в по-далечен план за следващите два блока на централата.

Украйна планира до края на 2026 година да започне и строителството на завод за производство на ядрено гориво, като за целта първо ще разработи местните уранови мини.

Едно от големите предизвикателства пред Министерството на енергетиката обаче ще бъде обезпечаването на зимния сезон 2025 - 2026 година на фона на интензивните въздушни атаки на Русия от последните дни. В началото на август дронове атакуваха Измаил и нанесоха щети по инфраструктура, свързана с Трансбалканския газопровод. По него години наред се осъществяваха доставките на руския природен газ от Русия към Балканския полуостров, но след изграждането на "Турски поток" това трасе беше отказано от "Газпром".

През него при обръщане на потока Украйна може да получава природен газ от Азербайджан (през Южния газов коридор), както и достъп до терминалите за втечнен газ в Средиземно море.

Затова и сред приоритетите за Украйна през тези месеци е защитата на енергийни обекти, възстановяване на инфраструктура и на междусистемни връзки. До края на октомври трябва да бъде осигурен вносът на поне 4,6 млрд. куб. метра газ, а в газохранилищата да бъдат съхранени поне 13,2 млрд. куб. метра природен газ, което е около една трета от капацитета, който притежава Украйна. Това е доста амбициозна задача - по данни на Gas Infrastructure Europe украинските газохранилища са пълни до около 20% от капацитета си. Украйна има капацитет за съхранение на повече от 33 млрд. куб. метра газ.

Сред приоритетите на правителството в сферата на енергетиката е подсилване на защитата на Чернобилската АЕЦ. През пролетта руски дрон проби купола и предизвика пожар, който върна притесненията от нов инцидент с централата, която през 1986 година претърпя един от най-големите ядрени инциденти в историята.