Китай бърза да изгради най-големия соларен парк в света в опит да ограничи емисиите

Въглеродните емисии на Китай са намалели в началото на 2025 г., което поражда надежди, че страната може да е достигнала пика при отделянето на въглерод преди обявената цел с хоризонт през 2030 г., пише Euronews.

Миналия месец китайските власти показаха това, което според тях ще бъде най-големият соларен парк в света, когато бъде завършен в Тибетското плато. Съоръжението ще обхваща 610 квадратни километра, каквато е приблизителната площ на Чикаго.

Китай инсталира слънчеви панели много по-бързо от всяка друга страна по света и инвестицията започва да се изплаща. Проучване, публикувано по-рано тази седмица, установи, че въглеродните емисии на страната са намалели с 1% през първите шест месеца на 2025 г. на годишна база, продължавайки тенденция, започнала през март 2024 г.

Добрата новина е, че въглеродните емисии на Китай може би са достигнали своя връх доста преди правителствената цел с хоризонт през 2030 г. Но Китай, най-големият източник на парникови газове в света, ще трябва да намали много по-рязко своя въглероден отпечатък, за да изиграе своята роля в забавянето на глобалното изменение на климата.

За да постигне въглеродна неутралност до 2060 г., Китай ще трябва да понижава емисиите си средно с 3% годишно през следващите 35 години, коментира Лаури Миливира, водещ анализатор в Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух, както и автор на анализа.

Емисиите на Китай са се понижавали и преди, най-вече по време на икономически забавяния. Различното този път е, че търсенето на електроенергия в страната нараства, с 3,7% през първата половина на тази година, но увеличението при добавения нов капацитет на соларна, вятърна и ядрена енергия покрива тези нужди.

„За първи път говорим за структурна тенденция на намаляване на емисиите в Китай“, посочва Миливира.

Китай е инсталирал 212 гигавата соларни мощности през първите шест месеца на годината, което е повече от целия слънчев капацитет на Америка от 178 гигавата към края на 2024 г.

Електричеството от слънчева енергия изпреварва водноелектрическата енергия като дял от енергийния микс в Китай и е напът да надмине вятърната енергия тази година, превръщайки се в най-големия източник на чиста енергия в страната. От януари до юни са добавени около 51 гигавата вятърна енергия.

Ли Шуо, директор на Китайския център за климата към Института за политика на азиатските нации, определя отдръпването на въглеродните емисии на Китай като повратна точка в усилията за борба с изменението на климата.

„Това е момент от глобално значение, предлагащ рядък лъч надежда в иначе мрачната климатична обстановка“, изтъква Ли. Това също така показва, че една страна може да намали емисиите, като същевременно продължава да расте икономически, добавя той.

Но Ли предупреждава, че силната зависимост на Китай от въглищата остава сериозна заплаха за напредъка в областта на климата. Според него икономиката трябва да се пренасочи към сектори с потребление на по-малко ресурси.

Електричество за 5 милиона домакинства

Привидно безкрайният соларен парк се простира към хоризонта на Тибетското плато. Бели двуетажни сгради се издигат около него. В район, който е предимно пустинен, мащабният соларен проект е довел до изненадваща промяна в пейзажа. Панелите действат като ветрозащитни прегради, намалявайки праха и пясъка, забавяйки ерозията на почвата и давайки опора на растителността. Хиляди овце, наречени „фотоволтаични овце“, пасат из храсталаците.

Инсталирани са слънчеви панели на около две трети от предвидения терен, като част от тях вече осигуряват електроенергия. Когато бъде напълно завършен, проектът ще има повече от 7 милиона панела и ще може да генерира достатъчно енергия за нуждите на 5 милиона домакинства.

Подобно на много от слънчевите и вятърните паркове в Китай, обектът е построен в сравнително слабо населената западна част на страната. Основно предизвикателство е доставянето на електричество до населените центрове и фабриките в източната част на Китай.

Въглищата

Част от решението на проблема с достъпа до енергия в Китай е изграждането на електропроводи, пресичащи страната. Единият свързва Цинхай с провинция Хънан. Планирани са още два, включително един с провинция Гуандун в югоизточната част, почти в противоположния край на страната.

Пълното използване на енергията е възпрепятствано от относително негъвкавия начин, по който се управлява електрическата мрежа на Китай, съобразена с постоянната продукция на въглищните централи, а не с по-променливата и по-малко предвидима вятърна и слънчева енергия, коментира Миливира. „Това е проблем, който политиците са признали и се опитват да управляват, но той изисква големи промени в начина, по който функционират въглищните електроцентрали, и големи промени в начина, по който функционира преносната мрежа“.