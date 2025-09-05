Какво задвижи покупките на петрол в Азия през август?

Доставките на петрол в Азия се увеличават от 24,9 млн. барела дневно през юли до 27,2 млн. барела дневно през август, сочат данните на LSEG, цитирани от Ройтерс. Анализите показват, че водещите купувачи са били Китай и Индия, които са поръчали повече петрол от страните от Близкия изток, включително и от Обединените арабски емирства, Ирак и Оман.

Вносът от Саудитска Арабия се увеличава от 4,77 млн. барела на ден през юли до 5,2 млн. барела през август. Това е най-високото ниво от март насам. Доставките от Русия също се повишават - до 3,48 млн. барела спрямо 3,39 млн. барела през юли.

Въпросът, който вълнува пазарите, е какво всъщност задвижи тези покупки и дали те подсказват възстановяване на търсенето в региона, отбелязва колумнистът на Ройтерс Клайд Ръсел. Той посочва волатилността на покупките от Азия досега през 2025 година, но и също така, че обемите се повишават в периода януари - август до средно 27,02 млн. барела дневно, или с 500 хил. барела дневно повече спрямо 2024 година.

Това увеличение обаче е под очакваното от ОПЕК, в чийто отчет за август беше прогнозирано, че ръстът ще достигне 710 хил. барела дневно. Петролната организация отбеляза през миналия месец, че основният дял от това увеличение се пада на Индия (+220 хил. барела) и Китай (+200 хил. барела).

Това, което пречи да се каже със сигурност какво е задвижило пазара, е че тези две страни са много чувствителни на цената, посочва Ръсел. Доставките на петрол през август традиционно са поръчани през май и юни, когато и бяха регистрирани най-ниските цени на петрола досега през годината. В началото на май водещият сорт "Брент" например достигна цена от малко над 58 долара за барел. В момента тя е се движи в рамките 65-68 долара за барел.

При тази цена вероятно не една рафинерия в Китай и Индия се изкушила да купи петрол, особено при положение, че доставките са след края на планираните ремонти и профилактика.

След това бомбардировките на ядрени съоръжения в Иран за кратко повишиха цената на сорта "Брент" над 81 долара за барел, но ефектът от това поскъпване трябва да се види в доставките през септември, казва още анализаторът на Ройтерс.