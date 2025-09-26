ЕИБ обмисля инвестиция в ядрената енергетика след 40-годишна пауза

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обмисля да инвестира в ядрена енергия на континента за първи път от четири десетилетия, тъй като политическата съпротива срещу технологията отслабва. Това съобщават източници на Bloomberg.

Според тях банката разглежда възможности да осигури скромна, но символична инвестиция в европейски компании, които проектират малки модулни реактори, за да им помогне да се разширят и да се конкурират с американски и китайски съперници. Потенциалните бенефициенти може да бъдат избрани в следващите 6 до 12 месеца.

Потоците от нови ядрени проекти в Европейския съюз (ЕС) пресъхнаха през 80-те години заради опасения за безопасността и нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). След аварията във „Фукушима“ в Япония през 2011 г. Германия предприе закриване на своите реактори и в последните години блокира усилията на ядрената сила Франция да постави атомната енергия в центъра на енергийната политика на ЕС.

Но ситуацията започва да се променя. Енергийната криза след руската инвазия в Украйна, както и огромният растеж на вятърната и слънчевата енергия, засилиха призивите за повече чиста „базова“ мощност, която се генерира непрекъснато. Търсенето вероятно ще нараства през следващите години с електрификацията на икономиките и бързото изграждане на центрове за данни за изкуствен интелект (AI).

ЕИБ обмисля инвестиции на стойност десетки милиони евро, уточняват източниците. Макар че това е малко в сравнение с милиардите, нужни за нови ядрени мощности, подкрепата на банката с кредитен рейтинг ААА би изпратила важен сигнал към други инвеститори.

„ЕИБ има дългогодишна история в подкрепа на проекти за ядрена енергия, включително изследвания и разработки за подобряване на безопасността“, посочват от банката. „Оставаме ангажирани с развитието на технологии за нулев въглероден отпечатък и иновативни решения като малките модулни реактори, които допринасят за стратегическата автономия, конкурентоспособността и енергийната сигурност на Стария континент“, добавят оттам.

Ходът към подкрепа на малките модулни реактори (SMR) - по-евтини и по-лесни за изграждане от традиционните атомни централи - може да бъде първа стъпка за ЕИБ към подновяване на инвестициите в сектора. На по-късен етап може да се появи финансиране и за по-голям, конвенционален реактор в Швеция или Финландия, а дори и за проекти по ядрения синтез, казват още източниците.

Разговорите за инвестиция в SMR все още са в ранна фаза и решение трябва да бъде одобрено от борда на ЕИБ.

Климатичната банка на Европа

Решенията за инвестиции на ЕИБ, която нарича себе си „климатичната банка на Европа“, често са били пионерски. През 2019 г. бордът ефективно сложи край на финансирането на проекти с изкопаеми горива, а оттогава банката значително увеличи подкрепата за чисти технологии.

Въпреки че не е финансирала изграждането на атомни мощности от 1987 г. насам, ЕИБ е подкрепяла свързани проекти по веригата на доставки и управлението на ядрени отпадъци. През март тя подписа заем от 400 млн. евро за увеличаване на капацитета за обогатяване на уран във Франция - ключов процес за производството на гориво за реактори.

По света милиарди долари се насочват към SMR, които могат до голяма степен да бъдат произвеждани във фабрики и доставяни на части за сглобяване на място. Това означава по-кратки срокове за строителство и по-голяма гъвкавост за разширяване според нуждите. Въпреки това те едва ли ще бъдат внедрени търговски преди следващото десетилетие. ЕС изчислява, че ядрените му амбиции ще струват 241 млрд. евро до 2050 г.