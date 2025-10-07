Украйна вече анализира алтернативи за българското оборудване за АЕЦ "Белене"

Украйна няма да се откаже да завърши строителството на трети и четвърти блок в Хмелницката АЕЦ и ако сделката с България пропадне, ще се използва алтернативна технология. Това коментира енергийният министър на Украйна Свитлана Хринчук, цитирана от "Економичная правда".

"Разглеждаме различни варианти, не искаме да се фокусираме само върху българските реактори", обясни тя.

Възможната продажба на реакторите беше дискутирана още по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в София през юли 2023 година. След дълги спорове за покупката на руска технология и оборудване на повече от 10 години, Върховната Рада даде своето одобрение на сделката през април. Енергийни експерти в Украйна казаха, че проверките са показали, че оборудването е добре съхранено и макар че има известни липси, Украйна ще може да го използва за довършване на Хмелницката АЕЦ.

Двата реактора се разглеждат като един от най-бързите варианти трети и четвърти блок в централата да влязат в експлоатация, тъй като площадките са подготвеи за реактори от типа ВВЕР 1000, и строителството по тях е доста напреднало. Украйна има технологичните възможности сама да построи реакторите без консултации с конструктора "Атомстойекспорт".

Тогава обаче българската страна отбеляза, че няма да бърза да продава реакторите, макар че беше постигната исканата цена.

Причината беше очакван голям инетерс от страна на технологични компании да изграждат центрове за бази данни и изкуствен интелект и България може да им осигури търсената инфраструктура и енергия, предлагайки не само планираното разширение на АЕЦ "Козлодуй", но и проекта АЕЦ "Белене".

Володимир Зеленски направи някои промени в правителството през лятото и Свитлана Хринчук зае мястото на Херман Хлущенко в Министерството на енергетиката. В проект за приоритети си до края на 2025 г. тя посочи, че до 31 октомври ще бъде финализирано предпроектното проектиране за Хмелницката АЕЦ. Дотогава правителството трябва да е наясно какви техологии ще използва, за да оцени колко време ще отнеме и каква ще е цената.

До 31 декември правителството ще внесе проекта за окончатело одобрение в парламента, а амбицията е строителството да започне в края на 2026 г.