Германия може да понесе удар за 40 млрд. евро заради по-ниски от обикновено газови запаси

Газохранилищата в страната към момента са пълни на 85%, което е под обичайното равнище

22:54 | 08.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Икономиката на Германия може да претърпи загуби до 40 млрд. евро, ако тази зима е изключително студена, а запасите от природен газ са твърде ниски, сочи изследване, поръчано от енергийната компания Uniper и цитирано от Bloomberg.

Анализът е установил, че период на сурови студове в началото на 2026 г. с температури с 2,2 градуса по Целзий под историческите норми, както се случи през 2010 г., може да породи подобни щети за икономиката, ако газохранилищата в Северозападна Европа са пълни само на 75%. Запасите, които в момента са пълни на близо 83%, са по-ниски от обичайното.

Поддържането на резервите по-близо до 90% би намалило възможните загуби до около 14 млрд. евро, „което ще създаде разликата между стабилност и рецесия“, сочи проучването, осъществено от Frontier Economics. „Без изцяло запълнени хранилища Германия е уязвима“, заяви главният изпълнителен директор на Uniper Майкъл Луис.

Изследването е публикувано в момент, когато Европа е изправена през труден сезон за запълването на газохранилищата тази година, тъй като запасите са почти изчерпани след миналата зима. Макар че те са смятани за важен буфер за защитата на региона от ръстове на търсенето по време на отоплителния сезон, целите на Европа за задължителни резерви засилиха и нестабилността.

По-рано тази година някои пазарни участници се питаха дали правителството ще трябва да се намеси, за да помогне за запълването на газохранилищата.

Говорител на германското министерство на икономиката заяви, че страната не разчита само на хранилищата за сигурност на доставките, като посочи значението на терминалите за втечнен природен газ и изобилните количества гориво на световния пазар.

Преди време министерството поръча собствено изследване на газовия пазар и положението със запасите, което се очаква да бъде публикувано по-късно тази година.

Uniper оперира няколко хранилища в Германия.

Последна актуализация: 22:54 | 08.10.25 г.
газохранилища в Германия газови доставки икономиката на Германия газов пазар
