Макар и непълни, газохранилищата в ЕС изненадващо успокояват газовите пазари

Към 29 септември газохранилищата в Европейския съюз са пълни до средно 82,6% от капацитета си, сочат данните на Gas Infrastructure Europe (GIE). В България нивото е малко над 80%. Тези количества са под средното ниво за последните пет години, но изненадващо успокояват пазарите и цената на природния газ на нидерландската борса TTF се движи в диапазона 30- 32 евро за мегаватчас в последните месеци.

През лятото Европа получи доставки американски газ, които преди това бяха насочени за Китай, посочва Bloomberg. Пекин обаче намали покупките от САЩ заради търговските войни, причинени от митническата политика на Белия дом.

Според анализатори сезонът на нагнетяването продължава и към края на октомври вероятно ЕС ще успее да достигне очакваното от ЕК ниво на запълняемост от 90% от капацитета на газохранилищата. Но дори и да има разминаване, то ще бъде малко, а газът ще е достатъчно за покриване на нуждите от газ на общността през зимните месеци, казват анализаторите от Wood Mackenzie.

Газовите резерви на ЕС през годините. Графика: Bloomberg

Анализаторите внимателно ще следят ситуацията, защото тя ще е показател и за това дали ЕС ще се справи окончателно без руския газ, каквито заявки направи Брюксел.

Миналата зима беше тежка - температурите по-ниски от обичайното през последните две зими, липсваше вятър, който да захрани вятърните паркове в Северно море, а Европа загуби транзита на руски газ през Украйна. По тази причина и газохранилищата бяха изпразнени и сезонът на нагнетяване започна при едни от най-ниските нива за последните няколко години.

Притеснения има около най-голямата европейска икономика - нивото на запасите в германското газохранилище "Реден" е около 30% от капацитета му. Според разчетите на властите в Германия, за да бъдат покрити нуждите през зимата, е достатъчно най-голямото газохранилище в страната да е пълно поне до 45% от капацитета си.

Като цяло газохранилищата в Германия са пълни до почти 77% от капацитета си. За сравнение, Франция вече покри нуждите си за зимата и сега количествата газ, които се нагнетяват в газохранилищата, ще бъдат по-скоро буфери за следващата зима.

Данните на GIE показват още, че нивата на запълняемост на газохранилищата са най-ниски в Дания (под 50%), Латвия (55%) и Швеция (67,6%). Изпълнили предписанието за над 90% пълни газохранилища преди същинската зима са Португалия (98%), Румъния, Белгия, Чехия и Италия.