Има ли готовност българската енергийна система за преминаване към ВЕИ източници?

Декарбонизацията увеличава потреблението на електричество, което е за сметка на намаляване на въглища, газ и петрол. Тази тенденция очерта Симеон Белорешки, енергиен експерт, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Големият въпрос е какви мерки ще предприеме България и какво ще направи с въглищните си централи. Една възможност е да поемат ролята на „резервни мощности“. Липсва стратегия не само за мините и ТЕЦ-овете, а за декарбонизацията изобщо“, коментира той.

Белорешки смята, че има всички предпоставки консумацията на ток в България да расте. „В момента, в който цялата тежест падне върху „ТЕЦ-Марица Изток“, трябва да сме наясно, че за емисиите ще се заплащат“, предупреди енергийният експерт.

Енергийният преход и мините

Симеон Белорешки смята, че бездействието спрямо хората, работещи в мините, е несправедливо. „Казаха и се обещаха много неща, но почти нищо от това не беше спазено“, подчерта той.

Енергийният експерт се надява да се вземе пример от натрупания световен опит. „Австралия е преминавала през сходни проблеми. Хората с право смятат, че се извършва несправедлив преход, защото остават без работа, а големите играчи продължават да замърсяват и генерират приходи“, отбеляза той.

По думите му енергийният преход се решава на парче. „Газът е много по-рисков, когато говорим за национална сигурност. Според него преходът трябва да е свързан с цялостната декарбонизация на държавата, но засега такава дискусия липсва на държавно ниво. Много по-често се занимаваме с лобистки интереси, а липсва цялостна визия“, категоричен е той.

Берлорешки не е изненадан от санкциите върху „Лукойл“ и „Роснефт“. „След нападението над Украйна много западни фирми спряха да работят с тези компании, макар и американските да продължиха под определени условия. Натискът на САЩ върху Русия се увеличава постепенно“, посочи той и допълни, че скорошното намаление на цените на петрола беше свързано с украинските удари над руската промишленост.

Според него възможно е да не видим голямо сътресение при цените. Той отбеляза, че по-интересни са действията на българското правителство, което преди няколко дни направи промени в законите, свързани с концесията.

Санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“

Търговията на руски петрол към Индия ще минава през посредници. Това обаче намалява приходите, тъй като посредниците вземат част от печалбата. „Точно това е целта на санкциите – да затруднят Русия и тя да не може да финансира войната в Украйна“, коментира енергийният експерт.

От въглища към ВЕИ

Той обясни, че през 2022 г. въглищните централи са работили на пълни обороти, но това се е дължало на геополитическата несигурност. „Сега те работят само 24% от времето, което е огромна неефективност. Навлизането на ВЕИ оказва огромно влияние на пазара“, поясни Белорешки.

Енергийният преход в Китай

Той направи сравнение с въглищните централи в Китай, които са с коефициент на полезно действие до 45%, докато у нас този процент е под 30 на сто. „В този ред на мисли Китай наистина прави енергийният преход както трябва. Китай спазва споразумението в Париж, но е предупредил, че през 2030 година ще имат пик на вредните емисии“, каза още енергийният експерт.

Как ще постигнем гъвкави мощности с по-малко емисии? Има ли исторически минимум за производството на въглищен ток? Как могат да се оптимизират минните мощности? Защо намалява търсенето на дърва за огрев? Какви трябва да са инвестиционните стъпки в енергийния преход?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.