McKinsey: Изкопаемите горива ще доминират в енергетиката през следващите десетилетия

Изкопаемите горива няма да изчезнат. Според нов доклад на консултантската фирма McKinsey, петролът, природният газ и въглищата ще представляват около половината от световното потребление на енергия през 2050 г. и след това.

Анализът на McKinsey предлага „възможност да се осмислят уроците, извлечени през последното десетилетие, и да се погледне към следващото“.

Проучването разкрива, че от трите приоритета на енергийната система – достъпност, надеждност и устойчивост – липсата на достъпност, както и на финансова привлекателност, възпрепятства широкото приемане на нови нисковъглеродни технологии.

„Първо, конкурентоспособността на разходите и икономически прагматичният енергиен преход остават от първостепенно значение“, отбелязва McKinsey. „Второ, няма универсално решение за декарбонизация. Държавите и регионите ще следват различни траектории, базирани на местните икономически условия, ресурсните наличности и реалностите, пред които са изправени конкретните индустрии“, добавя компанията.

Докладът противоречи мнението на Международната агенция по енергия (МАЕ), която се застъпваха за бърз енергиен преход и прогнозираха пиково търсене на петрол до 2030 г.

В новия доклад McKinsey отбелязва, че „геополитическата несигурност, променящите се политики и нарастващото търсене на енергия променят енергийния пейзаж“.

И трите фактора ще доведат до продължително използване на изкопаеми горива за задоволяване на търсенето, дори след 2050 г.

Според McKinsey, изкопаемите горива, особено природният газ, се очаква да запазят голям дял от световния енергиен микс „доста след 2050 г.“.

През 2050 г. петролът, газът и въглищата все още ще представляват между 41% и 55% от световното потребление на енергия. Този дял би бил по-нисък в сравнение с настоящия, но ще е по-висок от предишните оценки.

Очаква се природният газ, чието използване за производство на електроенергия, както и за крайно потребление, да отбележи най-силно увеличение на търсенето, измествайки в много случаи горивата с по-високи емисии. Потреблението на въглища може също да се запази на по-високи нива, отколкото показваха предишните прогнози на McKinsey, в зависимост от сценария.

Освен това, „важните алтернативни горива е малко вероятно да постигнат широко разпространение преди 2040 г., освен ако не бъдат задължителни“, изтъква McKinsey.

Въпросът с достъпността предполага, че някои алтернативни източници, като например зелен водород и други устойчиви горива, „може да не са конкурентоспособни спрямо традиционните горива в близко бъдеще“.

McKinsey признава, че енергийната сигурност и надеждността надделяват над устойчивостта на фона на геополитическите катаклизми и неконкурентоспособните нововъзникващи технологии с ниски нива на емисии.

Новият доклад за енергийните перспективи прави призивите на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) за поддържане на инвестициите в петрол и газ по-актуални, отколкото в предишни години.

Петролната индустрия трябва да засили проучванията и инвестициите в нови доставки; в противен случай светът рискува недостиг на доставки, заяви миналата седмица Амин Насър, главен изпълнителен директор на саудитския държавен петролен гигант Aramco.

През последните месеци енергийната сигурност и достъпността надделяха над опасенията от блокирани активи, което накара най-големите международни петролни и газови компании в света да пренасочат фокуса си обратно към проучването след години опити за разработване на решения за чиста енергия.