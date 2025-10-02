Петролните гиганти не губят вяра в изкопаемите горива

В краткосрочен план големите петролни компании съкращават инвестициите си, но преглед на инвестиционните им планове показва, че очакват нещата да се променят до края на това десетилетие, пише колумнистът на Ройтерс Рон Бусо.

В момента перспективите за петролния сектор не са еднозначни. От една страна, енергийният преход повдига въпроси за търсенето на петрол и природен газ, но от друга - темата за енергийната сигурност се превърна във водеща след началото на войната в Украйна през февруари 2022 година, посочва анализаторът.

Сега се наблюдава възстановяване на инвестиционните апетити на компании, включително и BP и Shell, които започват да изоставят своите зелени проекти и се завръщат към основния си бизнес - петрол и природен газ.

Повечето анализатори прогнозират спад на цената на петрола през следващите месеци - според щатската Администрация за енергийна информация (EIA) цената на сорта Брент ще се понижи от средно 68 долара през тази година до 51 долара през 2026 година. Причината са очакванията за увеличаване на добивите в ОПЕК и страните извън картела.

Нещо повече - има прогнози за увеличаване на значението на втечнения газ след интензивната работа по проекти в Катар и САЩ.

През 2024 година петте най-големи петролни компании - BP, Shell, Exxon, Chevron и TotalEnergies (Big Oil), са изплатили дивиденти за 51 млрд. долара и са изкупили обратно свои акции за 61,5 млрд. долара. Но плановете им за следващата година са за намаление.

TotalEnegries обяснява това с геополитическата несигурност и нуждата от "пространство за маневриране".Chevron пък обяви планове за съкращаване на разходите, включително и намаляване на работещите.

Но в същото време BP инвестира в проекти в Мексиканския залив, Total се включва в газов проект в САЩ, а Exxon планира да разшири петролните си полета в Гвиана, както и да купи някои свои по-малки конкуренти, възползвайки се от ниските цени на петрола.