Вятърен парк "Свети Никола" и AES Гълъбово са осигурили 10% от потреблението на ток през октомри

Вятърен парк "Свети Никола" и ТЕЦ AES Гълъбово са произвели през октомври електроенергия, достатъчна да задоволи средното месечно потребление на над 1,1 млн. български домакинства.

През най-студения месец за последните чети години по данни на НИМХ двете централи са осигурили за българските потребители над 313 374 MWh електроенергия.

Това представлява 10 процента от общото потребление за месеца в страната, което означава, че всеки десети киловатчас електроенергия у нас през октомври е осигурен от мощностите на AES България, съобщават от компанията, посочвайки, че потреблението през октомври в страната е най-високото за последните шест години.

Турбините на вятърния парк са генерирали през октомври 22 761 MWh устойчива електроенергия.

За същия период ТЕЦ AES Гълъбово е произвел 290 613 MWh електроенергия от български енергиен ресурс. Това е най-високото производство за месец октомври, което реализира централата от 2021 г. насам, се посочва в прессъобщението.