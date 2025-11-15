Потребителите усещат затруднения на бензиностанциите, докато Русия стимулира бума на рафинирането на петрол

Сега е чудесно време да си рафинерия за петрол, но не толкова добро да зареждаш на бензиностанция, пише Bloomberg.

В Европа, САЩ и Азия гигантските заводи печелят пари, като правят това, което винаги са правили - преобразуват суровия петрол в жизненоважни горива и ги продават с печалба. Различното днес е мащабът на заплахата за световните доставки: безмилостните атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия, прекъсванията на работата на ключови заводи в Азия и Африка и окончателните затваряния в Европа и САЩ премахнаха милиони барели дизел и бензин от световния пазар.

В допълнение към тези реални последици са и страховете на търговците от това, което предстои - санкции на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ и новите ограничения на Европейския съюз върху горивата, произведени от руски суров петрол, заплашват вече свитите вериги за доставки.

Резултатът е продължаващ натиск върху разходите, въпреки спада в световните цени на петрола – нещо, което е малко вероятно да се хареса на американската администрация, която смята „достъпната енергия“ за нещо от съществено значение.

„Маржовете на глобалните рафинерии са астрономически“, коментира Юджийн Линдел, ръководител на отдела за рафинирани продукти в консултантската компания FGE NexantECA. „Сигналът, който давате на глобалната рафинерийна система, независимо къде се намира рафинерията, е просто да работи с пълна пара.“

В САЩ, Европа и Азия маржовете са най-високите за това време на годината от поне 2018 г. насам, според данни, събрани от Bloomberg. Печалбите са толкова добри, че цените на акциите на рафинериите също се покачват. Преработвателите, включително Valero Energy и Turkiye Petrol Rafinerileri, отбелязаха звездни ръстове на борсата, докато Orlen записа над 100% скок от началото на годината.

Макар че очакванията за свръхпроизводство дърпат надолу цените на суровия петрол, смущенията в глобалната рафинерийна система ограничават количеството петрол, което може да се превърне в продукти като бензин, дизел и реактивно гориво. Въпреки че това е от полза за преработвателите, които все още работят, то означава, че спадът в цените на петрола не се усеща на бензиностанциите.

Постоянният поток от атаки срещу руските рафинерии – само този месец Украйна заяви, че е имало удари по заводите в Саратов, Орск и Волгоград – възпрепятства производството на гориво. Миналия месец огромният износ на петролни продукти от Русия беше на път да достигне многогодишно дъно и това беше преди атаките с дронове да повредят ключови товарни съоръжения в пристанищния град Туапсе.

Доставките на продукти са допълнително свити от прекъсвания на други места. В Кувейт гигантската рафинерия Ал-Зур, с капацитет от 615 хил. барела на ден, наскоро работеше само с една от трите си инсталации за преработка на суров петрол, докато ключова инсталация за производство на бензин в огромната нигерийска рафинерия Данготе се очаква да бъде спряна за около 50 дни поддръжка през следващите седмици, след като едва наскоро започна да рестартира.

Междувременно доставките на американски суров петрол през последните седмици са с повече от милион барела на ден по-ниски от същия период на миналата година, което е огромен спад спрямо пиковите летни месеци на търсене, когато преработката беше на най-високото си сезонно ниво от 2019 г. Страната преживя множество затваряния на рафинерии през последните години, както и Западна Европа, което допълнително оказва натиск върху доставките на гориво.

„Глобалната рафинерийна активност беше изправена пред серия от непланирани прекъсвания през октомври, което допълнително ограничи продуктовите пазари и доведе до още по-високи маржове“, заяви Международната агенция по енергетика в четвъртък.

В САЩ резултатът е покачване на средната цена на дизела, откакто президентът Тръмп встъпи в длъжност, и малка промяна в цената на бензина, която в четвъртък беше 3,08 долара за галон. Фючърсите на суровия петрол междувременно поевтиняха с около 20% от второто встъпване в длъжност на Тръмп насам, на фона на прогнозите за голям излишък.

„Настоящата сила на рафинериите поне частично се дължи на несигурността около предстоящите санкции на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, както и на забраните на ЕС за руски продукти през януари“, коментира Ребека Бабин, старши енергиен трейдър в CIBC Private Wealth Group.

Линдел от FGE прогнозира, че комбинираният износ на петролни продукти на „Лукойл“ и „Роснефт“ от Русия е над 800 хил. барела на ден. Световната морска търговия с петролни продукти е около 22 млн. барела на ден, според Clarkson Research Services, подразделение на най-големия корабен брокер в света.

Всяко сериозно прекъсване на този износ би било шок за световния пазар на горива, въпреки че степента, в която тези барели наистина биха изчезнали, е неясна. Русия показа, че често успява да заобиколи санкциите.

Съществуват и въпроси относно това какво следва за рафинериите извън Русия, в които „Лукойл“ участва.

След това са ограниченията на ЕС, които влизат в сила на 21 януари и ограничават доставката на петролни продукти, произведени от руски суров петрол, в блока. Как точно това ще се отрази на доставките на дизел в Европа от Индия и Турция – и двете страни са ключови вносители на руски суров петрол – предстои да видим.

„Санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, в допълнение към неотдавнашния пакет от санкции за излизане от ЕС, стегнаха примката около врата на Русия“, коментира Каролин Кисане, заместник-декан в Центъра за глобални въпроси в Нюйоркския университет, където преподава енергетика и изменение на климата. „В същото време виждаме повече атаки, водени от Украйна срещу руската инфраструктура, което е удар върху продуктовия пазар“.