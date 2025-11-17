Цената на руския петрол се срина под 40 долара за барел в очакване на санкциите на САЩ

Дни преди да влязат в сила санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт" цената на руския петрол се срина, сочат данните на Argus Media, цитирани от Bloomberg. Според тях доставките на основния сорт "Уралс" от терминала в Новоросийск (Черно море) достигат цена от около 37 долара за барел в края на миналата седмица.

Такава е ситуацията и на терминалите в Балтийско море.

Това е най-ниското ниво от началото на 2023 година, когато влезе в сила европейското ембарго за руския петрол и таванът от 60 долара за барел за "Уралс", въведен от ЕС и страните от Г-7.

В момента купувачите отново избягват покупките на руски петрол в очакване да влязат в сила американските санкции - на 21 ноември. В петък (14 ноември) американското Министерство на финансите даде още малко време на "Лукойл" да довърши преговори за продажба. Срокът обаче е три седмици - до средата на декември.

Рафинерии в Китай, Индия и Турция вече отказаха доставки от компаниите, поставени под санкции. Трите страни са основните купувачи на руски петрол след войната в Украйна. Целта на мерките е именно да намалеят приходите в бюджета, за да бъде принуден Кремъл да спре да воюва.

Още след анонсирането на новите американски мерки цената на сорта "Уралс" е с повече от 20 долара под цената на сорта "Брент", която е референтна за повечето петролни договори. Това е най-високото ниво от юни 2023 година. Тогава сортът "Брент" се търгуваше за средно около 75 долара за барел. През октомври средната цена на европейския петрол се движеше около 63 долара за барел.

Руското издание "Комерсант" също потвърждава големите отстъпки, с които се предлага руския сорт "Уралс". В началото на 2025 година, когато в сила влязоха ограниченията на предишната администрация в Белия дом, обхващащи руските танкери, превозващи петрол в нарушение на санкциите, отстъпките се движеха около 15 долара за барел.

Руският петрол беше под влиянието на "геополитически шок" и през пролетта на 2022 година, и в първото полугодие на 2023 година, коментират още анализатори пред руското издание. Тогава обаче цената на петрола на световните пазари беше значително по-висока (104 - 120 долара за барел през пролетта на 2022 година и близо до 90 долара в първите месеци на 2023 година).

В Русия очакват това положение да продължи няколко месеца и след това цената на руския петрол да се върне до нивата през септември. Западни анализатори също прогнозират, че санкциите ще имат временен ефект, защото Русия ще намери начин да ги заобиколи, както се е случвало досега.