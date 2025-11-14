Американските санкции удрят и доставките на руски петрол до Китай през Северния морски път

Руските доставки на петрол през Северния ледовит океан се сблъскват с все по-големи забавяния поради американските санкции – пореден пример за това как мерките засилват напрежението в енергийната търговия на Москва, пише Bloomberg.

Тази година презокеанските танкери са доставяли суров петрол до Северен Китай от руските пристанища в Арктика и Балтийско море по Северния морски път за време, което е с близо три седмици повече над графика от предходната година. Средностатистическото транспортиране е продължило около седем седмици тази година, като няколко кораба все още не са осъществили доставка. Всички използвани танкери са под санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ.

Увеличеното време за пътуване контрастира с това през Суецкия канал, което леко нараства. Повечето от тези превози се извършват с кораби, които не са били обект на атаки от САЩ.

Затрудненията са доказателство за това как мерките на Вашингтон усложняват търговията с петрол на Русия, без да я спират. Износът на руски суров петрол по море е спаднал през последните седмици, показват данни на платформа за проследяване на танкери. Ден по-рано Международната агенция по енергетика (МАЕ) заяви, че санкциите на САЩ представляват „значителен риск от спад“ относно перспективите за производството на Русия.

Ползите от използването на Северния морски път са заличени за руските танкери тази година. Графика: Bloomberg

Миналия месец Вашингтон добави към черния списък най-големите руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, в опит да накара Москва да преговаря с Украйна за прекратяване на войната. Това означава, че износителите, покриващи около 70% от потоците на руски петрол вече са санкционирани.

Северният морски път по арктическото крайбрежие на Русия би трябвало да предлага по-бързи доставки до Северен Китай спрямо обичайния маршрут през Суецкия канал. Използването на северния път на практика съкращава наполовина разстоянието от Мурманск.

От 18 товара на суров петрол през Арктика, реализирани тази година - в сравнение с 20 през 2024 г. - 11 кораба са извършили прехвърляния от кораб на кораб близо до тихоокеанското крайбрежие на Русия, като техните цифрови транспондери не са излъчвали сигнали.

Практиката, която включва преместване на петрол от един танкер на друг, затруднява проследяването на посоката на товарите. Освен това добавя допълнително ниво на разходи и време към доставките.

Всички танкери, превозвали суров петрол през Арктика тази година, са санкционирани от САЩ. Повечето са в черния списък и на Великобритания и Европейския съюз (ЕС).