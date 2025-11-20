Ледена вълна ще тества термопомпите, заместили печките с въглища в Полша

Потребителите в Полша се подготвят за първия истински тест на новите термопомпи и соларни панели, пише Bloomberg. Една от най-зависимите от въглищата европейска държава започна да се насочва към нисковъглеродната енергетика и през 2024 година 40% от произведената електроенергия идва от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

В периода 2013 - 2023 година ВЕИ се увеливат девет пъти, сочат изчисленията на Bloomberg NEF. Страната е една от малкото, която вероятно ще успее да изпълни ангажиментите, поети пред конференцията за околна среда COP на ООН през 2023 година.

На фона на бума на зелените мощности много домакинства замениха старите печки с въглища с термопомпи. Задаващият се арктически студ, който ще свали температурите до -5°С, или с 4°С под средното за това време на годината, ще бъде първият истински тест за системата.

Полша стартира програма на стойност 100 млрд. злоти (27 млрд. долара) за чист въздух. Тези средства насърчават изграждането на соларни паркове, батерии, термопомпи и енергийна ефективност за домовете, повечето от които са строени още по съветско време преди 1989 година.

В резултат на тези стимули поляците поставиха покривни соларни панели с мощност от 13 гигавата в последните седем години. Войната в Украйна беше "точката на пречупване" за много домакинства, които използват инсталациите не само да свалят сметките си ток, но и да намалят използването на природен газ, внасян от Русия, и през 2022 - 2023 година има пик на зелените технологии.

След този пик обаче продажбите на термопомпи започна да се забавя.

Светът още може да изпълни , или поне да се приближи до целта за утрояване на зелените мощности до 2030 година, отбелязва още Bloomberg. По данни на агенцията през миналата година в енергийния преход, включително и ВЕИ, са инвестирани 2 трилиона долара.

Според изчисленията при сегашното темпо към края на десетилетието зелените мощности по света ще бъдат 9530 гигавата при цел от 11 500 гигавата. Ако работата се ускори - по-бързо издаване на разрешителни и модернизация на мрежата, ВЕИ-мощностите могат да бъдат около 10 400 гигавата, отбелязва Международната агенция за енергетика (МАЕ).