Заработи най-големият фотоволтаичен парк в Румъния

Обектът има капацитет на инсталираните мощности от 52 мегавата пикова мощност и очаквано годишно производство от приблизително 73 гигаватчаса

10:30 | 22.11.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Най-големият фотоволтаичен парк в Румъния с капацитет на инсталираните мощности от 52 мегавата пикова мощност (MWp) и очаквано годишно производство от приблизително 73 гигаватчаса (GWh), беше пуснат в експлоатация в окръг Гюргево тази седмица, съобщи разработчикът на проекта „Симтел Тийм“ (Simtel Team). Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

Проектът беше завършен през четвъртото тримесечие на 2025 г. и е разработен изцяло от компанията - от придобиването на земята до въвеждането на соларния парк в експлоатация.

„Районът е напълно трансформиран от изоставен индустриален обект в модерен соларен парк, представляващ един от най-мащабните проекти за зелена енергия в Румъния. Днес проектът генерира и допълнителни екологични ползи чрез възстановяването на спонтанната растителност и съживяването на местните екосистеми, като намиращото се наблизо езеро се превръща в местообитание за лебеди и различни видове риби“, се казва в прессъобщение на компанията.

Проектът е осъществен с грант от приблизително 60,6 милиона румънски леи (11,9 милиона евро) по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързан с мостов заем от Банка Трансилвания - най-голямата банка в Румъния - в същия размер. Същевременно компанията е получила и инвестиционен заем от 16 милиона евро и е осигурила необходимия собствен капитал за изпълнението на проекта, обезпечавайки пълно финансиране чрез комбинация от европейски средства, банково финансиране и собствен капитал.

Обектът разполага с 85 000 слънчеви панела и 170 интелигентни инвертора, доставящи енергия до националната мрежа на Румъния чрез шест трансформаторни станции и една подстанция. Съгласно 10-годишно споразумение за покупко-продажба на електроенергия (PPA) с „Джи Енерджи Солюшънс“ (G-Energy Solutions), компанията ще доставя около 73 GWh годишно - достатъчно, за да захранва над 27 000 домакинства и да се намалят въглеродните емисии с повече от 20 000 тона годишно, се казва още в съобщението на „Симтел Тийм“.

/БТА/

