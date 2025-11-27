"Софийска вода" разширява дейността си с турбини в тръбите и батерии за топлинна енергия

Тръбни турбини, фотоволтаици, използване на геотермалната енергия и батерии за топлинна енергия са част от плановете за развитие в следващите години за концесионера на столичното ВиК држество "Софийска вода". От ръководството на компанията отбелязаха в отчета си за дейността през годината, че започват да обръщат все по-голямо внимание на новите технологии и изкуствения интелект в своята работа.

Техническият директор Веселин Димитров разказа за развитието на проекта за изграждане на ВЕЦ в тръбопроводите. От осемте набелязани локации подходящи за проекта се оказаха само две - пречиствателната станция в Бистрица и при резервоар "Бояна".

В момента проектите са във фаза на проектиране и се очаква да се стигне до подаване на искане за разрешение за строителство през 2026 година. Очакванията в "Софийска вода" са през 2027 година двете централи да влязат в експолатация и да произвеждат общо 12 гигаватчаса годишно. Тази електроенергия превишава нуждите на компанията и ще бъде продавана на свободния пазар, отбеляза още Димитров.

Цената на двете централи варира - между 6,7 млн. и 7,7 млн. лева, спрямо технологията, която ще бъде избрана. Техологията е специфична за всеки проект.

Компанията е избрала и три локации за поставяне на фотоволтаични инсталации - на "Кубратово", както и на пречиствателните станции "Панчарево" и "Бистрица". Цената на този проект е около 5,5 млн. лева.

Компанията майка - Veolia, развива и други зелени проекти, които намаляват въглеродните емисии, отбеляза Франсоа Деберг, регионален директор на "Веолия България". Българското звено е сред водещите в това отношение в групата. Деберг не изключи възможността за съвместен проект за използване на геотермална енергия заедно с "Топлофикация София".

Veolia развива проект с когенерация на газ в Полша, където използва и специална топлинна батерия - съоръжение с височина от 45 м и диаметър 15 м. То е със специална изолация, която поддържа топлината, и при нужда подава допълнителна топлинна енергия към потребителите.

Веселин Димитров коментира, че подобни съоръжения има и у нас - те използват биогаз от отпадните води и произвеждат топлинна и електрическа енергия, но само за нуждите на самите пречистватени станции.

Изкуственият интелект навлиза в комуналните компании

Новите технологии и изкуственият интелект навлизат все по-активно в работата на комуналните компании, отбеляза и Любомир Филипов. "Софийска вода" планира да използва дронове за обследване на канализационни колектори, както и да създаде софтуер за приемане на самоотчет от потребителите по телефона, без човешка намеса и за усъвършенстване на чатбота на сайта на компанията.

При новите реалности антидрон системи ще охраняват стратегическите обекти на "Софийска вода". Те са разработка на български стартъп и са базирани на принципа за радиоелектронно заглушаване, допълни още Филипов.

Освен на новите технологии от "Софийска вода" залагат и на ремонти и рехабилитация на мрежата и за годините на концесията са свалили загубите до 37,4%. Годишно инвестиционните планове са около 50 млн. лева, с които се ремонтират и изграждат нови тръбопроводи и пречиствателни станции.