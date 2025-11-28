Япония събужда най-младата си АЕЦ след над десетилетие кризисен сън

Единствената атомна електроцентрала на японския остров Хокайдо получи ключово одобрение от местния губернатор за подновяване на дейността си.

„Вярвам, че използването на атомна енергия е реалистична опция“, заяви Наомичи Сузуки, губернатор на префектура Хокайдо, по време на сесия на местното събрание, цитиран от Bloomberg. На практика позицията му отваря път към подновяването на работата на реактор 3 на АЕЦ „Томари“ на Hokkaido Electric Power Co., въпреки че предстоят и някои други формални стъпки.

Подновяването на дейността на реактора – след като бе спрян в продължение на над десетилетие – ще доведе до по-ниски цени на електроенергията, ще гарантира стабилно снабдяване и ще помогне за намаляване на вредните емисии, заяви още Сузуки. Той планира да се консултира и с местните жители и да инспектира на място мерките за безопасност на централата.

Пуснат в експлоатация през 2009 г., блок 3 е най-новата атомна електроцентрала в страната и получи разрешение за повторно пускане от националния регулатор през юли.

Японската атомна индустрия, която изпадна в криза след бедствието с АЕЦ „Фукушима“ през 2011 г., довело до принудителното затваряне на редица реактори, следи отблизо съдбата на обекта в Хокайдо. Досега само една трета от 33-те оперативни реактора в страната са подновили работа в рамките на новите правила за безопасност, като във всички случаи се изисква изричното одобрение на местните власти.

Решението за АЕЦ „Томари“ следва одобрението за подновяване на дейността на най-голямата АЕЦ в света - „Кашивазаки Карива“ на Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) в префектура Ниигата. Тя се превърна в преломен момент за страната, която се бори за възстановяването на атомната си индустрия и за намаляване на въглерода в енергийния микс.

Възобновяването на реактора в „Томари“ ще окаже значително влияние върху цените на електроенергията в Хокайдо, според BloombergNEF. Това е единственото съоръжение от този вид, управлявано от Hokkaido Electric. Производителите също така разчитат на съоръжението в Хокайдо, за да осигурят стабилно снабдяване със зелена електроенергия за завод за полупроводници, който в момента се строи в префектурата.

Hokkaido Electric продължава с необходимите предпазни конструкции за централата, включително 19-метрова морска стена. Президентът на компанията Сусуму Сайто заяви през март, че компанията има за цел да рестартира блок 3 в началото на 2027 г., а другите два блока на централата – до първата половина на 30-те години на 21-и век.