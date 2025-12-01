Цената на газа у нас намалява с 4,3% през декември

През декември "Булгаргаз" в ролята си на обществен доставчик ще продава природния газ на своите клиенти (крайни снабдители и топлофикации) на цена от 63,01 лева, или 32,22 евро за мегаватчас. Това е цената без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Утвърдената от регулатора цена е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската, допълват от там. Причината за поевтиняването е по-ниската цена на нидерландската борса TTF, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества. На сегмента в рамките на деня цената на газа на TTF достига около 28 евро за мегаватчас, но покупките от там са по-несигурни, още повече, че "Булгаргаз" има функции на обществен доставчик.

Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.

От КЕВР посочват още, че цената е утвърдена след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан, които покриват съществена част от потреблението.

„Булгаргаз“ е осигурил за декември и количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.