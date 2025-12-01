IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Цената на газа у нас намалява с 4,3% през декември

Спрямо миналия декември газът е поевтинял с малко над 16%, сочат изчисленията на КЕВР

15:58 | 01.12.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

През декември "Булгаргаз" в ролята си на обществен доставчик ще продава природния газ на своите клиенти (крайни снабдители и топлофикации) на цена от 63,01 лева, или 32,22 евро за мегаватчас. Това е цената без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Утвърдената от регулатора цена е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската, допълват от там. Причината за поевтиняването е по-ниската цена на нидерландската борса TTF, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества. На сегмента в рамките на деня цената на газа на TTF достига около 28 евро за мегаватчас, но покупките от там са по-несигурни, още повече, че "Булгаргаз" има функции на обществен доставчик. 

Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.  

От КЕВР посочват още, че цената е утвърдена след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан, които покриват съществена част от потреблението.

„Булгаргаз“ е осигурил за декември и количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.    

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:09 | 01.12.25 г.
цена на газа булгаргаз КЕВР
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още