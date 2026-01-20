Прегръдката на Тръмп се превръща в мъртва хватка за петролните компании

В своята предизборна кампания Доналд Тръмп заяви, че ще се фокусира върху петрола и неглижира зелената енергетика. Още в първите си дни в Белия дом той изпълни това свое обещание и направи редица отстъпки за петролните компании - отмени замразените лицензи за нови терминали за втечнен газ, позволи отново да се добива петрол в Аляска и т.н. В замяна обаче поиска евтин петрол и енергийна доминация, което вече започва да удря по печалбите на компаниите, пише колумнистът на Ройтерс Рон Бусо.

Плановете на Тръмп са да направи САЩ световен лидер при износа на петрол - по данни на щатската Администрация за енергийна информация през 2026 година добивът на петрол и производството на горива ще достигне рекордните почти 24 млн. барела на ден, или 22% от световното предлагане. През 2025 година САЩ затвърдиха своето лидерско място на пазара на втечнен газ, превръщайки се в първата държава изнесла над 100 млн. тона в рамките на една година.

Натискът на Тръмп върху ОПЕК+ за увеличаване на добивите доведе до свръхпредлагане, което свали цената на американския лек суров петрол (WTI) до 55 долара за барел. При тази цена обаче петролните компании ограничават дейността си и по данни на Baker Hughes броят на петролните платформи е намалял с 15% на годишна база. Прогнозите са, че забавянето на растежа ще продължи и през 2026 година.

Мъртва хватка

Във Венецуела Доналд Тръмп показа какво очаква от петролните компании - на среща пред журналисти в Белия дом той разговаря с петролни компании, давайки им сигнал, че очаква инвестиции от 100 млрд. долара. Коментарите на ExxonMobil, че Венецуела е "неподходяща за инвестиции" и разказът, че властите са национализирали на два пъти техни активи, само ядосаха американският президент.

Не ми харесва този отговор, заяви Тръмп и допълни, че ExxonMobil ще бъде държана далеч от Венецуела.

Според Бусо в плановете на Белия дом може да предвиждат по-широко участие на петролните компании като оръжие за геополитическо влияние и натиск. Те вероятно ще бъдат част от сделката за края на войната в Украйна. Но това е риск за стабилността на тези компании - особено при липсата на последователност при всяка нова власт в Белия дом, пише още анализаторът.