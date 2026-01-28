IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

ЕС отпуска безвъзмездно над 108 млн. евро за енергийни проекти в България

Средствата са по Механизма "Свързана Европа"

18:35 | 28.01.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Над 650 млн. евро ще бъдат разпределени безвъзмездно между страните от Европейския съюз (ЕС) по Механизма "Свързана Европа", насочени към енергийни проекти. Основната част от средствата - 470 млн. евро, ще бъдат използвани за шест електроенергийни обекта, включително и за изграждане на интелигентни мрежи, съобщават от Европейската комисия (ЕК). Общо 14 проекта ще получат европейско финансиране.

По механизма ще бъдат финансирани и два проекта, свързани с България. Единият е съвместен с Румъния и предвижда изграждането на интелигентни мрежи, които да помогнат за навлизането на зелената енергия. По него са отделени общо 103,7 млн. евро за същинското изграждане.

Отделно страната ни ще получи и 4,56 млн. евро за проучвания, свързани с водородна инфраструктура.

От съобщението на ЕК е видно, че най-голямата инвестиция по схемата ще бъде за разширяване на ПАВЕЦ в Испания. Подобни проекти трудно получават европейско финансиране, но от ЕК уточняват, че 180 млн. евро ще бъдат използвани за подобряване на ефективността, без да бъдат увеличавани водните резервоари, което означава, че няма да има ефект върху околната среда.

Общо почти 113 млн. евро ще бъдат насочени за подобряване на устойчивостта и защитата на критична енергийна инфраструктура от физически и кибератаки в Полша и Прибалтийските държави. Това е първата инициатива в подобен мащаб, която получава европейско финансиране.

63 млн. евро ще бъдат използвани от Словакия за съчетаване на ПАВЕЦ с батерии.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:37 | 28.01.26 г.
Свързана Европа енергийни проекти водород
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 0
RobinRedRideHOOD
преди 2 часа
Ураааа .. ще има повече зарядни станции за ел. коли ... ураааа... може би две :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още