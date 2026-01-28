ЕС отпуска безвъзмездно над 108 млн. евро за енергийни проекти в България

Над 650 млн. евро ще бъдат разпределени безвъзмездно между страните от Европейския съюз (ЕС) по Механизма "Свързана Европа", насочени към енергийни проекти. Основната част от средствата - 470 млн. евро, ще бъдат използвани за шест електроенергийни обекта, включително и за изграждане на интелигентни мрежи, съобщават от Европейската комисия (ЕК). Общо 14 проекта ще получат европейско финансиране.

По механизма ще бъдат финансирани и два проекта, свързани с България. Единият е съвместен с Румъния и предвижда изграждането на интелигентни мрежи, които да помогнат за навлизането на зелената енергия. По него са отделени общо 103,7 млн. евро за същинското изграждане.

Отделно страната ни ще получи и 4,56 млн. евро за проучвания, свързани с водородна инфраструктура.

От съобщението на ЕК е видно, че най-голямата инвестиция по схемата ще бъде за разширяване на ПАВЕЦ в Испания. Подобни проекти трудно получават европейско финансиране, но от ЕК уточняват, че 180 млн. евро ще бъдат използвани за подобряване на ефективността, без да бъдат увеличавани водните резервоари, което означава, че няма да има ефект върху околната среда.

Общо почти 113 млн. евро ще бъдат насочени за подобряване на устойчивостта и защитата на критична енергийна инфраструктура от физически и кибератаки в Полша и Прибалтийските държави. Това е първата инициатива в подобен мащаб, която получава европейско финансиране.

63 млн. евро ще бъдат използвани от Словакия за съчетаване на ПАВЕЦ с батерии.