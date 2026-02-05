Още един сондаж в "Хан Аспарух" не оправда очакванията

При работата по сондажа "Ванех-1" в блока "Хан Аспарух" в Черно море е достигната максималната планирана дълбочина от 3200 м, но в целевата формация няма находка на значими количества природен газ, се казва в съобщение на израелската NewMed към властите в Израел. От компанията отбелязват, че ще бъдат извършени анализи на резултатите.

До седмици ще стартира и работата по следващия планиран сондаж - "Крум", който представлява различна геоложка формация.

През април 2025 година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на България позволи извършването на три сондажа - "Ванех-1", "Крум" и "Ванех-2". Избраният метод на работа е традиционното морско вертикално ротационно сондиране за конвенционални полета.

Между финализирането на работата по първия сондаж и началото на втория държавния Български енергиен холдинг (БЕХ) се включи в проекта за проучване и добив в блока. Надеждите за него са големи, защото е съседен с Neptun Deep в териториалните води на Румъния, където бяха открити значими залежи и северната ни съседка се готви вече за търговската експлоатация на находището.

Правителството даде на концесия проучванията за петрол и газ в "Хан Аспарух" още през 2012 година. Тогава оператор беше френската Total, а нейни партньори по-късно станаха OMV и Repsol. Серията от сондажи в блока, включително и 3D-сеизмични проучвания, не показаха наличието на енергоресурси, с изключение на минимални количества петрол, за които Total съобщи в тримесечен финансов отчет през 2016 година.

Това разочарова Total и Repsol, които се оттеглиха от проекта, а на тяхно място влезе израелската NewMed, която разработва едни от най-богатите находища в израелските води на Средиземно море - "Левиатан" и "Тамар". В началото на 2026 година към консорциума се присъедини и БЕХ с дял от 10%. Останалите две компании държат по 45%.

Според коментарите на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков БЕХ ще вземе участие във финансирането на следващите два сондажа, които ще бъдат направени в "Хан Аспарух".