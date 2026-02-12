Търсещата газ Европа чака танкер с втечнен газ, пренасочен от Китай

Танкер с втечнен газ, първоначално насочен за Китай, се насочва към Европа, сочат данни от тракерите на движението на морски съдове, проследени от Bloomberg. Корабът Seapeak Glasgow е пристигнал на терминал в провинцията Джъдзян през януари и сега дава информация, че следващата му дестинация е Европа.

Ако товарът му бъде доставен на Стария континент, това ще бъде първият такъв случай през последните четири години. Доскоро китайските купувачи рядко препродаваха свои доставки, но търсенето на газ в страната изглежда започва да отслабва заради свитото потребление от индустрията. В същото време през 2025 година европейските страни внесоха рекордни количества втечнен газ на фона на ограничените доставки на тръбен газ от Русия, след края на договора за транзит между Русия и Украйна.

Заради студеното време резервите от газ в газохранилищата намаляха до съществено под средното за сезона – около 36% от капацитета на газохранилищата спрямо около 52% средно за последните пет години, сочат данните на Gas Infrastructue Europe (GIE). Това поддържа относително по-високи цени на газа на нидерландската борса TTF. Търговията тази сутрин се извършва при цена от около 33 евро за мегаватчас след под 26 евро през есента и началото на зимата.

През февруари 2025 година обаче природният газ в Европа се търгуваше на ниво над 40 евро за мегаватчас и тогава на търговията тежаха опасенията за доставките.

Сега по-меката зима в Азия прави търсенето на втечнен газ сред големите купувачи като Китай и Япония по-слабо. Затова и танкерът е насочен към Европа и може да се очакват и други такива кораби. От Bloomberg обаче отбелязва, че няма да бъде изненадващо, ако Seapeak Glasgow не разтовари в Европа, а се насочи към други купувачи.