В Кремъл се опасяват от взривове на "Турски поток" и "Син поток" в Черно море

В Кремъл има опасения за готвени атаки по газопроводите "Турски поток" и "Син поток" по дъното на Черно море. Това съобщи руският президент Владимир Путин по време на протоколните кадри от участието му в заседание на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия. Без да посочва конкретно откъде идва заплахата, Путин заяви, че това е опит да бъдат провалени мирните преговори.

И двата газопровода са по дъното на Черно море и доставят природен газ до Турция. Една от тръбите на "Турски поток" продължава към Европа през територията на България. По нея газ все още получават Унгария и Словакия.

В края на миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски анонсира, че на срещата в Женева е било договорено провеждането на нов кръг от преговори с Русия и с посредничеството на САЩ в следващите "седмица - 10 дни", тоест до края на февруари. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче посочи днес, че няма нито фиксирана дата, нито място за нова среща.

В края на януари след руски атаки беше разрушено съоръжение на петролопровода "Дружба" в западните части на Украйна. По него руски петрол получават Унгария и Словакия. Будапеща обвини Украйна за спирането на доставките и наложи вето върху 20-ия пакет със санкции, който подготви Европейската комисия, както и на заема в размер на 90 млрд. евро, който договориха европейските лидери в края на декември.

Данните на Bloomberg относно доставките на руски петрол през морските терминали показват ръст от началото на февруари, който съвпада с количествата, които получават Унгария и Словакия - около 200 хил. барела на ден. В последните четири седмици (26 януари - 22 февруари) износът на петрол през морските терминали достига около 3,44 млн. барела дневно.

Има и леко увеличение на приходите от петрол - с 30 млн. долара на седмица до 1,13 млрд. долара, което се дължи както на увеличените обеми, така и на ръст на цената на руския сорт "Уралс", предизвикано от поскъпването на петрола на световните пазари.

Според оценките на Argus Media цената на сорта "Уралс" от пристанищата на Балтийско море достигат 43 долара за барел, а от черноморските - около 41 долара за барел. Въпреки това повишение Русия продължава да продава с голяма отстъпка своите товари.

Европейските държави изглежда предпочитат да оскъпят доставките на руския петрол, отколкото да го спрат, пише още Bloomberg, отбелязвайки, че Норвегия и Исландия изключват вариант да прихващат танкери от "сенчестия флот". Франция пък освободи танкер, арестуван край бреговете на Марсилия.

Европейският съюз (ЕС) обаче готви пакет с нови санкции, които да забранят предоставянето на всякакви услуги за корабоплаването на руски компании. Европейските дипломати са уверени, че това предложение в крайна сметка ще бъде одобрено, но вероятно ще отнеме известно време.

Данните на тракерите, следящи движението на корабите, сочат още, че Русия се бори и с най-дебелия лед около своите пристанища в Балтийско море. На помощ на танкерите е изпратен ледоразбивачът "Сибир", който вече е ескортирал 32 кораба.

С 65% спрямо август 2025 година се увеличават количествата петрол в открити води, които очакват своите купувачи. Според анализите на експертите става въпрос за около 140 млн. барела, натоварени в такери и очакващи да им бъде определена дестинация за разтоварване.