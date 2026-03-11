Унгария прати екип да разговаря за "Дружба", в Киев нямат представа за визитата

"Група унгарски граждани" са влезли в Украйна, но те не са част от официална делегация и няма запланувани срещи с украинските власти, съобщават от Министерството на външните работи на Украйна, цитирани от украински медии. Говорителят на институцията Хеорхий Тихий отбелязва, че всеки гражданин на страна от Шенгенското пространство има право да посети Украйна с цел туризъм без да е нужна виза или някакво друго разрешение, посочва "Украинская правда".

Коментарът е по повод публикация в социалните мрежи на унгарският зам.-министър на енергетиката Габор Чепек, с която той съобщи, че пътува към Киев като част от група, в която са включени и словашки експерт, за да бъдат установени фактите около повредата на петролопровода "Дружба".

"Не ми е известно какво прави тук тази делегация", коментира украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг в Киев и допълни, че от Министерството на външните работи са го уведомили за посещението и че то има частен характер. Той обаче отбеляза, че по въпроса с петролопровода Киев разговаря с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Преди дни Зеленски съобщи, че Украйна е получила официално запитване колко време ще отнеме ремонтът на петролопровода и на базата на изчисленията на "Нафтогаз" е дала отговор - месец и половина за възстановяване на транзита и шест месеца за по-сериозната повреда - разрушеното петролно депо, което захранва петролопровода. Тогава обаче украинският президент съобщи, че Киев очаква официално потвърждение, че няма да има повече блокади на заема от 90 млрд. евро, ако Украйна ремонтира "Дружба", каквито заявления правят европейски дипломати, но неофициално.

Русия е разрушила и украинския петролопровод Одеса - Броди, който предвижда преноса на петрол от терминалите в Одеса до "Дружба" и оттам - за Европа.

"Нафтогаз" съобщи също така, че през последните два дни Русия много активно атакува петролни обекти в Украйна. От компанията свързват това с натиск за подновяване на работата на "Дружба".

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи за атака с дронове по "Турски поток" и "Син поток", които са отбити. От институцията заявяват за свалени общо 10 дрона край Анапа, където е разположена компресорна станция, свързана с "Турски поток", и още 14 дрона, свалени около съоръжения по другия газопровод по дъното на Черно море - "Син поток".

На 24 февруари по време на среща със службите руският президент Владимир Путин каза, че има информация за опити да се взривят тръбите на двата газопровода като опит да бъдат провалени мирните преговори.

В Русия разглеждат като опит за провал на преговорите и унищожаването на един от ключовите заводи, свързан с производството на руски ракети в Брянск. Позиция на руското Министерство на външните работи директно обвинява Великобритания и "други европейски столици" в желание да удължат войната в Украйна.