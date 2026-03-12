IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Правителството изготви мерки срещу поскъпващите горива, но не за всички потребители

Този път подкрепа ще получат уязвими потребители, определяни по подоходни критерии, стана ясно по време на брифинг

15:20 | 12.03.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Служебното правителство е разработило мерки срещу поскъпващите горива, които обаче няма да са насочени към всички, а само към уязвими потребители, за които високите цени ще бъдат проблем, стана ясно от брифинг в Министерския съвет. Премиерът Андрей Гюров съобщи, че това ще бъдат директни помощи за хора, които отговарят на определени подоходни критерии.

Помощите ще зависят от размера на доходите и промяната в цените на горивата. Гюров допълни, че мярката ще струва приблизително 30 млн. евро месечно и ще бъде въведена до края на март, ако ръстът на цените продължи. Финансовият министър Георги Клисурски уточни от своя страна, че в Националната агенция по приходите (НАП) има детайлна справка за всички видове доходи и чрез използването на определени критерии ще бъдат определени и групите, които ще получават помощи.

Финалните разчети ще бъдат готови до ден-два, допълни още той.

Отделно се работи и за подкрепа на бизнеса, особено транспортните компании, включително и доставящи храни. За тях се предвижда отлагане на въвеждането на компонента за въглероден диоксид към тол таксите за тежкотоварните камиони (над 3,5 тона) и автобуси. Тази такса трябваше да бъде въведена от 1 април и се водят разговори с Европейската комисия да бъде отложено с няколко месеца, уточни и икономическият министър Ирина Щонова.

"Бизнесът се нуждае от предвидимост", каза тя и допълни, че се водят разговори с представителите на бизнеса за подходящи мерки. Щонова намекна, че част от дискусиите са свързани с опасения за повишаване на цената на тока и необходимите действия при такъв сценарий.  

Последна актуализация: 15:21 | 12.03.26 г.
цената на петрола енергийна криза Андрей Гюров енергийни помощи
Коментари

1
rate up comment 1 rate down comment 0
БОНВИВАН1
преди 5 минути
Прах в очите. Сметката не излиза. 30млн. месечно и ще важи до края на март. Амои..до тогава има една шепа дни. Като сложим 1-2 дни обработка, после събота и недяля, после знаем колко са тромави процедурите....Та Мярката няма да влезе в сила и месеца ще е минал. Пак безработните *** цоцащи социал ще им се даде да си карат издуханите коли.
