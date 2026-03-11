ЕС е платил допълнителни 3 млрд. евро за енергоресурси заради кризата в Близкия изток

Връщането към руските енергоизточници, каквито призиви се чуват на фона на войната в Близкия изток, беше определено като "огромна грешка" от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Пред Европейския парламент тя посочи, че ЕС ще бъде изправен пред подобни кризи, докато е обвързан с покупката на енергоресурси от нестабилни региони, и ще остане уязвим при кризи.

Според изчисленията на Брюксел за 11-те дни война европейците са платили допълнително 3 млрд. евро за внос на енергоресурси след ръста на цените заради кризата в Близкия изток.

А в същото време общността може да разчита на свои енергоизточници - възобновяема енергия и ядрени централи, чиято цена не се е променила, каза още Урсула фон дер Лайен. Те обаче също изискват инвестиции - основно в иновативни мрежи, които да могат да поемат растящия брой ВЕИ проекти, за да може произведената евтина зелена енергия да достигне до потребителите.

"Да, може да бъдем по-прагматични, да извършваме зеления преход по по-правилен начин, но общата посока е правилната", допълни тя.

ЕК обмисля и мерки срещу нова енергийна криза, които да облекчат натиска върху домакинствата сега, съобщи още пред европейските депутати председателят на комисията. Тя посочи, че те са свързани с прекъсване на връзката между цената на газа и на електроенергията, предоставяне на помощ за домакинствата, като и общи покупки на газ и таван върху цената му.

Брюксел създаде последните два механизма в разгара на кризата, която предизвика нахлуването на Русия в Украйна, върху енергийните пазари. След успокояването на пазарите обаче общите търгове за газ постепенно загубиха привлекателността си, а мярката с тавана на цената на газа никога не се използва.

Механизмът предвиждаше фиксиране на цената, ако има три поредни дни с търговия над 180 евро за мегаватчас. След началото на войната в Иран цената на природния газ на нидерландската борса TTF се повиши до 48-50 евро за мегаватчас. Преди това газът се търгуваше за около 30-32 евро за мегаватчас.