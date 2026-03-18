Китай се готви да използва огромните си запаси от петрол заради кризата с Иран

Най-големият вносител на суров петрол в света – Китай, е напът да прибегне до огромните си търговски петролни резерви, тъй като войната в Близкия изток не дава признаци, че ще приключи, прогнозират от консултантската компания в сектора FGE NexantECA.

Рафинериите може да започнат да изтеглят от запасите до 1 млн. барела дневно през следващите четири до шест седмици, твърдят от компанията пред Bloomberg. Преработвателите – особено в южната част на Китай – може да получат разрешение да черпят от търговските запаси, за да ограничат степента на съкращения в производството или да предотвратят спирането му, смятат консултантите.

Това е лост, който Китай може да си позволи да използва. След над година агресивно трупане на запаси Пекин има петролни резерви от около 1,4 млрд. барела, които може да използва, ако Ормузкият проток остане затворен. Стратегическите запаси вероятно ще останат недокоснати, но дори и изтеглянето на търговските резерви би изисквало редица вътрешни одобрения.

Годишно изменение на вноса на петрол в Китай. Графика: Bloomberg

„Предвид времето за морски транспорт, все още е малко рано прекъсванията в Персийския залив да се отразят в Китай“, коментира Антоан Халф, съосновател и главен анализатор в компанията за геопространствени анализи Kayrros. Наземните запаси от суров петрол в Китай са спаднали с около 7 млн. барела между 5 и 16 март, но това може да е просто „нормално краткосрочно колебание“, добавя той.

Kayrros изчисли по-рано този месец, че надземните търговски запаси на Китай са 851 млн. барела, а стратегическите резерви – 413 млн. барела. Ерика Даунс, старши изследовател в Центъра за глобална енергийна политика на Колумбийския университет, заяви миналата седмица, че резервите възлизат на около 1,4 млрд. барела.

Пекин нареди на най-големите си нефтопреработватели да ограничат износа на гориво през първата седмица на войната, а Sinopec намали дейността си. Според Rystad Energy през март и април в цялата страна ще има съкращения от 400 хил. до 800 хил. барела на ден, докато FGE очаква намаления от 1,5 млн. барела на ден от тази седмица.

Според базираната в Китай компания GL Consulting подобни мерки вероятно са „превантивни“, като се очаква държавните рафинерии да дадат приоритет на производството на бензин и дизел пред химикалите, за да гарантират вътрешното снабдяване с горива. Въздействието от тези прекъсвания вероятно ще се прояви постепенно от края на март до началото на април, смятат в GL.

Държавните рафинерии, които разчитат в по-голяма степен на суров петрол от Близкия изток, вероятно ще почувстват напрежението първи, докато независимите преработватели ще поддържат производството, за да се възползват от по-високите цени на горивото на вътрешния пазар. Те могат по-лесно да се снабдяват с ирански и руски петрол, въпреки че се сблъскват с нарастваща конкуренция от страна на Индия за руския нефт.

Засега Пекин изглежда дава приоритет на ограничаването на износа и на това рафинериите да използват резервите си на място, посочва Даунс от Колумбийския университет. „Подозирам, че Китай ще удържа на натиска да използва запасите си от петрол, колкото може по-дълго“, смята тя.