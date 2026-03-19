Иран може да наложи транзитни такси за корабите в Ормузкия проток

14:11 | 19.03.26 г.
Снимка: Ore Huiying/Bloomberg
Иран обмисля да обсъди законодателство за събиране на транзитни такси от корабите в Ормузкия проток, заяви днес ирански законодател, цитиран от агенция Ройтерс, която се позовава на ирански медии.

Ройтерс отбелязва, че това може да е потенциален опит за "осребряване" от страна на Техеран на новопридобития си контрол над ключовия проток, пред който минава една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, съобщава БТА.

От началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран Техеран възпрепятства преминаването през протока на плавателни съдове, за които смята, че са свързани с военните му противници и техните съюзници.

Според иранската новинарска агенция ИСНА иранският парламент обмисля законопроект, по силата на който страните, които използват протока за корабоплаване, транзит на енергоносители и хранителни доставки, следва да плащат такси на Иран.

Съветник на иранския върховен лидер заяви, че след евентуалния край на войната ще бъде въведен "нов режим за Ормузкия проток".

Междувременно иранската армия повтори заплахите си за "унищожаване" на енергийна инфраструктура в Близкия изток в случай на нови атаки срещу ирански енергийни съоръжения, предаде БТА, позовавайки се на Франс прес.

"Предупреждаваме врага, че прави сериозна грешка, като атакува енергийната инфраструктура на Ислямската република Иран", заявиха от съвместния команден център "Хатам ал Анбия", цитирани от новинарската агенция Фарс.

"Ако това се повтори, ответните удари срещу вашата енергийна инфраструктура и тази на вашите съюзници ще продължат до тяхното унищожаване", добавят от Центърът, предупреждавайки за "много по-жесток отговор" отколкото при атаките тази нощ срещу обекти в Персийския залив.

