Атаките срещу ключови енергийни обекти тласкат войната в Иран към нова фаза

Ескалиращите атаки срещу петролна и газова инфраструктура в Персийския залив тласкат войната на САЩ и Израел с Иран в опасна нова фаза, която може да задълбочи кризата със световните доставки на енергоносители, пише Wall Street Journal.

Израел нанесе удар срещу перлата в короната на иранската енергийна промишленост в сряда – гигантското газово находище Южен Парс, което Иран споделя с Катар и е най-голямото в света. Иран отвърна с две атаки срещу големи газови обекти в Катар и ракетен залп срещу саудитската столица Рияд, като отломки паднаха близо до рафинерия.

Израел и Иран вече поразиха енергийни обекти по време на близо триседмичната война, но атаките в сряда засегнаха някои от най-важните центрове в света и засилиха перспективите за взаимни атаки срещу петролни и газови съоръжения. Конфликтът вече на практика затвори Ормузкия проток – стратегически пункт между Персийския залив и по-широкия свят, през който в нормални времена преминават 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Атаката на Израел имаше за цел да задуши важен източник на приходи за Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който отговаря за отбраната на иранския режим от вътрешни и чуждестранни заплахи, съобщиха запознати източници. Той изигра основна роля в жестокото потушаване на протестите през януари, при които според правозащитни организации са загинали около 7000 души.

САЩ, които преди време обещаха да сдържат атаки срещу енергийната инфраструктура на Иран, са били информирани предварително за плана и не са възразили, съобщиха американски и израелски официални представители в сряда.

Президентът Доналд Тръмп е одобрил удара, за да окаже натиск върху Иран да отблокира Ормузкия проток, заявиха американски представители. Според тях Тръмп вярвал, че Техеран е разбрал посланието и иска да се въздържа от нови удари срещу иранска енергийна инфраструктура.

В сряда вечер Тръмп отрече САЩ да са знаели предварително за атаката на Израел срещу Южен Парс. „САЩ не знаеха нищо за тази конкретна атака“ срещу Южен Парс, заяви президентът. „За съжаление, Иран не знаеше това, нито някой от важните факти, свързани с атаката срещу Южен Парс, и неоснователно и несправедливо атакува част от съоръжението на Катар за втечнен природен газ“, написа той в социалната си мрежа, имайки предвид ответните удари на Иран срещу центъра за втечнен природен газ на Катар, който беше поразен веднъж в сряда и отново в четвъртък сутринта местно време. „Израел няма да извърши още атаки“, добави Тръмп.

Президентът заяви още, че ако Иран отново нанесе удар срещу газовия център на Катар, САЩ „ще взривят изцяло газовото находище на Южен Парс с такава сила и мощ, каквито Иран никога досега не е виждал и преживявал“.

Атаката в сряда засегна съоръжения за преработка на газ, идващ от находището. Осведомителната агенция Fars News, която е свързана с Корпуса на гвадрейците на революцията, съобщи за взривове в редица заводи в комплекса.

Иранското ракетно нападение по-късно в сряда срещу Рас Лафан, където Катар има съоръжения за добив на газ от своята страна на гигантското находище, е нанесло сериозни щети и е предизвикало пожари, след като четири ракети били прехванати, а една успяла да премине. Катар е един от най-големите износители на втечнен природен газ в света.

Катар осъди атаката като опасна ескалация и пряка заплаха за националната му сигурност.

Фючърсите върху бенчмарка Брент поскъпнаха до 110 долара за барел, а цените на европейския газ нараснаха с 6% в часовете след новините за атаките. Трейдърите считат, че има риск Иран да продължи да атакува енергийна инфраструктура в Персийския залив и да задълбочи кр0изата с доставките, която вече отне милиони барели петрол от предлагането в света.

В сряда гвардейците на революцията заявиха, че рафинерии, петрохимически обекти и газови находища в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар са станали преки и легитимни мишени след израелската атака срещу Южен Парс. Оператори започнаха да евакуират обекти в списъка, както и други енергийни съоръжения в региона като предпазна мярка, съобщиха официални представители от петролния сектор в Персийския залив.

Аатаките срещу тези съоръжения може да създадат „ново ниво на последици за енергийния сектор от тази война отвъд затварянето на Ормузкия проток, тъй като за поправката на обектите след щети може да е нужно повече време от срока на войната“, коментира Мартин Синиър, ръководител на отдела за оценка на втечнения природен газ в Argus Media.

Арабските правителства са гневни от атаката на Израел и неуспеха на САЩ да я предотвратят, съобщиха официални представители. Те са лобирали агресивно пред администрацията на Тръмп да спре американски и израелски удари срещу иранската енергийна инфраструктура и сега смятат, че са се превърнали в мишена, допълват те.

„Израелската атака срещу съоръжения, свързани с находището Южен Парс в Иран, продължение на Северното находище на Катар, е опасна и безотговорна стъпка в условията на военна ескалация в региона“, заяви Маджед Ал Ансари, съветник на катарския премиер, в социалните мрежи.

ОАЕ заяви, че атаката срещу находището създава заплаха за енергийната сигурност в света.

През уикенда САЩ атакуваха остров Харг, където се намира основният терминал за износ на петрол на Иран. Макар че атаката беше съсредоточена върху военни цели и избегна поразяването на енергийна инфраструктура, тя засили още повече притесненията в Персийския залив.

Ударът в сряда беше много по-тревожен по своя мащаб. Атаките срещу складове за гориво в столицата затрудниха местното разпределение в Иран. Атаката срещу Южен Парс засегна пряко един от основните източници на добив на газ. Иран прекъсна доставките на газ за Иран след атаката, а доставките за Турция също може да са изложени на риск.

Арабските съюзници на Америка вече са гневни, че сякаш нямат влияние в администрацията на Тръмп въпреки големите инвестиции на време и пари.

Находището Южен Парс произвежда 730 млн. куб. м газ дневно, приблизително колкото средното дневно търсене в ЕС, отбелязва Синиър. Газът, който се произвежда в обекта, се доставя основно на ирански местни потребители като производители на електроенергия и на торове.

Спиране на газовите доставки за Турция може да предизвика недостиг на предлагане с последици за световните пазари, коментира Том Марзек-Мансер от енергийната консултантска компания Wood Mackenzie. Ако тези потоци спрят, на Турция може да се наложи да ги замени с покупки на повече газ от Русия или да търси доставки на втечнен природен газ.

Страните от Персийския залив вече изпитват безпрецедентно спиране на производството. JPMorgan очаква спрените доставки на петрол и петролни продукти са доближат 12 милиона барела дневно до края на седмицата, над 10% от световното дневно търсене.

„В среда на недостиг на предлагане от близо 7 млн. барела дневно единственият начин пазарът да възвърне равновесието е чрез сравнимо намаляване на потреблението“, коментира Наташа Кънева, анализатор в JPMorgan.

Тръмп обмисля да изпрати подкрепления

Администрацията на Тръмп обмисля да изпрати хиляди американски войници, които да подсилят операцията в Близкия изток, докато американската армия се готви за възможни следващи стъпки в кампанията си срещу Иран, съобщиха американски официален представител и трима запознати източници пред Ройтерс.

Ходът може да даде на Тръмп допълнителни варианти, докато обмисля разширяване на американските операции. Тези варианти включват безопасно преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток – мисия, която ще бъде изпълнена основно с военно-въздушни и военноморски сили, съобщават източниците. Но обезопасяването на протока може да означава и изпращане на американски войски на иранското крайбрежие, допълват четирима източници, сред които и двама американски официални представители.

Администрацията на Тръмп е обсъдила варианти и за изпращане на сухопътни сили на остров Харг, информират трима от запознатите източници и трима американски официални представители. Според един от представителите подобна операция би била много рискована, тъй като Иран е способен да достигне острова с ракети и дронове.

САЩ извършиха удари срещу военни цели на острова на 13 март и Тръмп заплаши да атакува критична петролна инфраструктура. Но предвид жизненоважната му роля за иранската икономика контролирането на острова вероятно ще бъде сметнато за по-добър вариант от унищожаването му, казват военни експерти.

Използване на американски сухопътни войнски, дори за ограничена мисия, може да създаде значителни политически рискове за Тръмп предвид слабата подкрепа в американското общество за кампанията в Иран и собствените обещания на президента, че няма да въвлече САЩ в нови конфликти в Близкия изток.

Представители на администрацията на Тръмп са обсъдили и възможности за изпращане на американски сили за гарантиране на сигурността на иранските запаси от силно обогатен уран, съобщава един от запознатите източници.

Източниците не смятат, че изпращане на сухопътни сили в Иран предстои в непосредствен план, но са отказали да влизат в подробности за американското оперативно планиране. Според експерти задачата за охраняване на иранските запаси от уран би била много сложна и рискована дори за американските сили за специални операции.

Представител на Белия дом, пожелал да остане анонимен, заяви: „Не е взето решение за изпращане на сухопътни войски на този етап, но президентът Тръмп запазва всички варианти на свое разположение“.

„Президентът е съсредоточен върху постигането на всички определени цели на операция „Епична ярост“ – унищожаване на способностите на Иран за производство на балистични ракети, унищожаване на военноморския им флот, гарантиране, че техните терористични проксита не могат да дестабилизират региона и гарантиране, че Иран никога няма да може да притежава ядрено оръжие“, добави той.

САЩ продължават да атакуват военноморския флот на Иран, запасите му от ракети и дронове и отбранителната му промишленост.

Американската армия е извършила над 7800 удара от началото на войната на 28 февруари и е повредила или унищожила над 120 ирански плавателни съда до момента, съобщи Централното командване на американската армия, което контролира над 50 хил. американски военни в Близкия изток.

Дори без пряк конфликт в Иран 13 американски войници са били убити до момента във войната, а около 200 са били ранени, въпреки че повечето са с леки наранявания, съобщава американската армия.