Украйна даде данни за повредата на "Дружба" на европейски представители

Украинската компания "Нафтогаз" е представила информация за текущото състояние на петролопровода "Дружба" на европейски представители, става ясно от публикация на директора на "Нафтогаз" Серхий Корецкий в социалната мрежа X. Той отбелязва, че е разговарял със зам.-ръководителя на мисията на ЕС в Украйна Гедиминас Навицки и работна група, както и че е предал план за възстановяване на съоръжението.

В началото на март по време на брифинг с украинския президент Корецкий обясни какви точно са пораженията - в края на януари руски дронове атакуваха петролно депо в Лвовска област, което горя няколко дни и руските военни кореспонденти отбелязаха успеха на атаката.

Депото обаче е част от съоръжението на петролопровода и за да бъде избегнат разлив, който да причини екологична катастрофа, част от петрола е изпомпан в тръбите, което е причинило и повреда по тръбопровода. Експертите от "Нафтогаз" твърдят, че тръбопроводът може да бъде ремонтиран за месец и половина, но депото, което гарантира налягането по петролопровода, ще може да бъде възстановено след месеци. Плановете им са то да бъде изградено под земята, за да бъдат избегнати подобни инциденти.

Подновяването на работата на "Дружба" е условие Унгария да отблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна. Унгарският премиер Виктор Орбан беше категоричен преди началото на днешния Европейски съвет, че ще подкрепи предложението, когато Унгария започне да получава петрола, който Украйна блокира.

В Будапеща не вярват, че има повреда по петролопровода и настояват Украйна да поднови веднага доставките на петрол. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски отказваше да пусне европейска проверка, докато не получи писмено уверение, че Унгария ще вдигне своето вето, когато "Дружба" отново заработи.

Това писмо беше пратено на 16 март от председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща заедно с предложение за техническа и финансова подкрепа за ремонта на "Дружба". На 17 март Зеленски отговори, че приема европейските предложения, беше видно от споделената кореспонденция на сайта на Европейския съвет.

Гневни реакции в ЕС

Но това не удовлетвори Унгария, която продължи да настоява да получи руския петрол веднага. Според публикация в Politico тази позиция е изнервила заседанието на външните министри на общността преди ден. Германският министър Йохан Вадефул е заявил на своя унгарски колега Петер Сийярто, че "такова поведение не може повече да бъде толерирано", казва източник на изданието.

Причината за тази позиция, която се споделя и от повечето европейски лидери, е фактът, че Орбан одобри предложението за заем за Украйна през декември, а след това през февруари блокира фактическото изпълнение на схемата. Антониу Коща го предупреди, че това поведение нарушава европейските принципи и реално изменя решение на Европейския съвет, взето с единодушие. Само Европейският съвет може да промени решението си, допълни още Коща.

Дипломати отбелязват пред Politico, че действията на Орбан ще имат последици - общността ще приеме правила, с които да неутрализират подобни мерки. Но сега европейските лидери не са поискали да се обърнат към Съда на ЕС за казуса с Украйна, защото страната няма много време и се нуждае от финансовата подкрепа през април.