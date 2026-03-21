Цените на петрола, които виждате, не разкриват истинската история на пазара

Три седмици след началото на войната в Иран има постоянно нарастваща разлика между цената на петролните фючърси и доставките, които определят разходите за потребителите в реалния свят, пише Bloomberg в материал.

Международният бенчмарк Брент поскъпна с повече от 50% до около 112 долара за барел, след като почти пълното затваряне на Ормузкия проток и атаките срещу енергийни съоръжения в Близкия изток ограничиха доставките. Но цената на почти всеки физически барел се покачва още повече, тъй като ограничените доставки повишават цените на продуктите, които потребителите действително използват, като бензин, дизел и самолетно гориво.

Рафинериите в Азия, регионът с най-голяма консумация, купуват товари от хиляди километри разстояние със зашеметяващи премии спрямо Брента, опитвайки се да осигурят каквито и да е налични доставки. Транспортните компании започват да усещат въздействието на по-високите цени на горивата и в някои части на света ограничават покупките на горива, които задвижват корабите. При цени на самолетното гориво от над 200 долара за барел, големите европейски авиокомпании сигнализират, че пътниците ще трябва да поемат допълнителните разходи.

Разминаванията между фючърсите – подкрепени от стотици милиарди долари ежедневни трансакции – и физическия петрол се дължат отчасти на агресивните опити на САЩ да ограничат цените, включително чрез освобождаване на резервни запаси. Реалността е, че световната икономика страда от по-голям инфлационен удар, отколкото фючърсите предполагат – нещо, което оказва натиск върху централните банкери и администрацията на Тръмп преди междинните избори през ноември.

„Ако погледнете фючърсните пазари, те са напълно откъснати от физическите пазари“, посочва Джеф Къри, главен стратегически директор за енергийните маршрути в Carlyle Group. „Имаме си работа с огромен шок в предлагането“, допълва той.

Разликата в ценовото движение на сорта Брент, оманския суров петрол и самолетното гориво. Графика: Bloomberg LP

А ценовият шок може да се влоши много повече. Гигантите от Wall Street Goldman Sachs Group и Citigroup заявиха тази седмица, че ако конфликтът продължи, цените на фючърсите могат да достигнат рекордни върхове през следващите седмици, надминавайки 147,50 долара, достигнати през 2008 г. Необичайно е физическите и фючърсните цени да се намират далеч една от друга за по-дълги периоди от време.

Тези призиви са провокирани от това, което Международната агенция по енергетика (МАЕ) определи като най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята. Goldman изчислява, че около 17 млн. барела петролни потоци на ден през Персийския залив са засегнати от конфликта.

Стойността на сорта Брент се доближи до 120 долара два пъти през последните две седмици – ниво, невиждано от 2022 г. насам, което оказва натиск върху Вашингтон да успокои пазара.

В четвъртък министърът на финансите Скот Бесънт заяви пред Fox Business, че само дни след като обявиха масивно освобождаване на количества от резервите си, САЩ биха могли да обмислят ново такова въпреки въпросителните около приложимостта на мярката от логистична гледна точка.

Впоследствие дойдоха нови коментари от министъра, които смаяха вече изтощените трейдъри: САЩ може да отменят някои санкции върху иранския петрол, въпреки че са във война с Техеран. Търговци по целия свят, които от години трябваше да подхождат към търговията с Иран с изключително внимание, изразиха раздразнение от новината.

Други усилия за овладяване на цените включват премахването на санкциите върху руския петрол, който се намира в морето, а също така налице бяха и интензивни спекулации сред трейдърите, че САЩ може да се намесват на фючърсните пазари – нещо, което Бесънт отрече.

Трафикът от и за Ормузкия проток. Графика: Bloomberg LP

„САЩ почти са изчерпали арсенала си за спиране на покачването на цените, като се има предвид тази степен на несигурност, ако проливът не бъде отворен и несигурността по отношение на физически щети не бъде премахната“, посочва в интервю за Bloomberg TV Кристоф Рул, глобален съветник в Crystol Energy и бивш икономист на BP Plc. „Така че няма много какво да направят“, категоричен е той.

Признаците на стрес също нарастват.

Контейнерните превозни линии добавят допълнителни такси за гориво, а огромните ценови колебания на пазарите на корабни горива карат някои купувачи да се въздържат от големи поръчки.

В САЩ цените на дребно на бензина бързо се приближават до 4 долара за галон, а цените на дизела надхвърлят 5 долара. В Германия продавач на мазут за отопление заяви, че хората купуват само „когато е абсолютно необходимо“ поради високите цени. В същото време авиокомпаниите отмениха някои полети, тъй като цената на горивото за реактивни двигатели се покачва.

„Движенията на енергийните пазари се отразяват почти веднага на нашата разходна база“, казва Павел Кветен, главен изпълнителен директор на Girteka Logistics, една от водещите европейски транспортни компании. Горивото съставлява около 30% от транспортните разходи на фирмата, допълва той.

Подчертавайки борбата за реални барели суров петрол, бенчмаркът на Оман в Близкия изток поскъпна над 162 долара за барел тази седмица. Суровият петрол от Мурбан от Обединените арабски емирства надхвърли 145 долара за барел. С покачването на тези цени, азиатските купувачи са се сдобили с най-много американски петрол от три години, търсейки заместители на потоците от Близкия изток, които все повече изглежда, че ще бъдат ограничени за по-дълго време.

Засега войната не показва признаци на облекчаване, като конфликтът е на път да навлезе в четвърта си седмица. Иранските власти не са склонни дори да обсъждат повторното отваряне на Ормузкия проток, фокусирани върху оцеляването след американско-израелската атака, заяви в петък източник, участващ в преки контакти на високо ниво с Техеран.

„Виждаме малко облекчение от задълбочаващата се енергийна криза, тъй като все повече енергийни съоръжения са подложени на обстрел“, каза в бележка анализаторът на RBC Capital Markets LLC Хелима Крофт. „Длъжностните лица в администрацията са положили значителен труд, за да обяснят на участниците на пазара, че смущенията ще бъдат краткотрайни, тъй като войната скоро ще приключи. И все пак нищо не сочи към ограничено ангажиране на този етап“, допълва тя.