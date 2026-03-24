ВЕИ и френските ядрени централи засега удържат поскъпването на тока в Европа

Френските ядрени централи и инсталираните в Европа мощности, използващи възобновяема енергия (ВЕИ), удържат към момента шоково поскъпване на електроенергията на континента, пише Bloomberg. Според данните ядрените реактори работят на максимален капацитет и покриват не само търсенето във Франция, но и в съседните държави, където традиционно цените са по-високи.

В първите пролетни дни и соларните панели се включват активно в производството на електроенергия.

Още в първите дни на конфликта в Близкия изток инвестиционното звено на ING прогнозира, че този път енергийната криза няма да бъде толкова тежка и една от причините е, че френските ядрени централи този път работят. През зимата на 2022 година, когато Русия нападна Украйна, голяма част от реакторите бяха спрени заради дефекти по корпуса.

Бурното развитие на зелената енергия също е плюс за Европа в момента.

Европа е силно зависима от вноса на природен газ, който се използва за отопление и за производство на електроенергия. След началото на войната в Украйна европейските газови централи дълго време стояха затворени заради рекордните цени на газа, но постепенно започнаха отново да работят.

От началото на март, когато започнаха военните действия и в Близкия изток цената на газа в Европа се е повишила с около 70%. Във вторник търговията на нидерландската платформа TTF затвори при цена от около 53 евро за мегаватчас.

Според данните на Bloomberg френските ядрени централи са произвели 44 гигаватчаса до сега през март. Изнесени са 11,5 гигаватчаса.