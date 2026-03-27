МАЕ предлага на ЕС да прекъсне връзката между цените на газа и електроенергията

Европейският съюз (ЕС) трябва да обмисли начини за прекъсване на връзката между цените на газа и електроенергията, за да ограничи последиците от войната в Иран, предупреждава ръководителя на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, цитиран от Bloomberg.

Фатих се присъедини към среща на финансовите министри на ЕС в петък, за да оцени въздействието на конфликта върху икономиката. Цените на енергоносителите са начело в политическия дневен ред на блока, тъй като опасенията относно спадащата му конкурентоспособност в сравнение с Китай и САЩ се изострят от напрежението в Близкия изток.

Бирол е предложил разделяне на цените на газа и електроенергията, посочват европейски дипломати.

В европейския модел за пределно ценообразуване газът е горивото, което ефективно определя цената на електроенергията - модел, който е подложен на критики от някои правителства, загрижени за нарастващите сметки за енергия за промишлеността и домакинствата.

Войната на практика прекъсна повечето енергийни потоци през Ормузкия проток, спирайки доставките на втечнен природен газ (LNG) от Катар за клиенти по целия свят. Ракетна атака също така заличи около 17% от производствения капацитет на емирството за няколко години напред.

Това повиши волатилността на цените в Европа, увеличавайки вероятността от конкуренция с Азия за намаляващия обем от товари на LNG)

Този път пазарите на електроенергия са по-добре защитени от екстремни ценови колебания в сравнение с началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. За това допринасят както по-силното производство на ядрена енергия във Франция, така и общото увеличено производство на възобновяема енергия.

Цените на търгувания в Европа газ са се повишили с повече от 70% от началото на войната.

Газът понякога определя цената на електроенергията, особено вечер, когато слънчевата енергия не е налична, което увеличава разходите за потребителите.

МАЕ определи пазарните сътресения като безпрецедентни, особено по отношение на доставките на петрол. Агенцията предложи редица мерки за правителствата, бизнеса и домакинствата, за да се ограничи въздействието на кризата.

Те включват дистанционна работа, по-интензивно използване на обществен транспорт, намаляване на скоростта по магистралите с поне 10 километра в час и пренасочване на втечнения петролен газ от употреба в транспорта към готвене.