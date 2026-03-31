САЩ удължиха срока за продажбата на международните активи на "Лукойл" до 1 май

САЩ удължиха за четвърти път крайния срок, в който потенциалните купувачи на международните активи на "Лукойл" могат да договорят продажбата им с руската компания, след като Вашингтон ѝ наложи санкции миналата година, съобщи американското Министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи този път крайния срок с още един месец, до 1 май. Това е срокът, в който заинтересованите компании могат да придобият активите в чужбина на "Лукойл", оценявани на 22 млрд. долара.

Вашингтон наложи през октомври санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл", с цел да намали възможностите на Русия да финансира войната си в Украйна.

Сред компаниите и бизнесмените, проявили интерес да придобият международните активи на "Лукойл" са американската инвестиционна компания Carlyle, петролните гиганти ExxonMobil и Chevron, базираният в Абу Даби конгломерат International Holding Company и австрийският предприемач Бернд Бергмайр, бивш мажоритарен собственик на група от канали със съдържание за възрастни, включително сайта Pornhub.

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, което вече отхвърли като кандидат швейцарския търговец на суровини Gunvor.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп забавя продажбата на международните активи на "Лукойл" като средство за натиск върху Русия в преговорите ѝ с Украйна, казаха през февруари четирима източници пред Ройтерс.

