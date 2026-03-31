Русия изгуби 1 млрд. долара от търговията с петрол заради украинските дронове

Приходите в руската хазна от търговия с петрол са намалели с повече от 1 млрд. долара през седмицата 23-29 март, сочат изчисленията на Bloomberg на базата на данни на търговци и наблюдения на танкерите. Според тях работата на терминалите в Уст-Луга и Приморск е спряна и това намалява износа на петрол с 1,75 млн. барела на ден до общо 2,32 млн. барела дневно, или най-ниското ниво от февруари 2025 година насам.

Причината са ударите на украинските дронове през последните дни. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по време на брифинг в Москва, че военните анализират данните от дроновете, както и че стратегическите инфраструктурни обекти имат съответната защита, пише ТАСС.

В нощта срещу 31 март украински дронове за пети път в последните десетина дни удариха Уст-Луга и причиниха нови щети.

При това положение въпреки ръста на цената на петрола (до 73 долара за барел от сорта "Уралс") приходите в руската хазна достигат 1,44 млрд. долара. От началото на март приходите за Русия от търговията с петрол достигат до 1,79 млрд. долара средно на седмица, сочат още изчисленията на Bloomberg. Приходите са най-високите от май 2024 година и причината е рязко увеличената цена на руския петрол и премахването на санкции към петролния сектор.

Основните купувачи на руския петрол остават Индия и Китай, но с махането на санкциите Москва е намерила нови купувачи - Филипините са получили два танкера от тежкия сорт ESPO.

Русия оказва натиск на САЩ за войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще отговори "огледално" и ако Русия спре атаките по енергийнита инфраструктура, и украинските дронове ще спрат атаките си по петролните терминали и рафинерии. По време на събитие, посветено на годишнината от освобождаването на киевското предградие Буча, той отново повтори, че Украйна е готова на примирие, но и допълни, че не вижда никакви подобни сигнали от руската страна.

Русия не приема предложението за примирие и смята, че е нужен траен мир в Украйна, заяви от своя страна Дмитрий Песков. Русия повече от година отхвърля прекратяване на огъня, докато траят преговори за мир, каквото беше първоначалното предложение на САЩ, когато поеха ролята на посредник между двете воюващи страни.

Зеленски коментира, че на 1 април ще има видео среща между преговарящите на САЩ и Украйна и основната тема ще бъдат териториалните отстъпки. Той изрази притеснения, че американският президент Доналд Тръмп не вижда друг начин за приключване на войната, освен изтеглянето на Украйна от Донецка област, и ще окаже натиск за това. Според него Русия в момента притиска Вашингтон да приеме техните условия заради изборите, които предстоят в САЩ през есента.

Опасенията на украински анализатори са, че натискът над Киев ще включва отказ от доставка на американски оръжия, мотивирано с пренасочване към Близкия изток, особено след като САЩ премахнаха голяма част от санкциите срещу руския петролен сектор.

Според информацията на Зеленски руската страна е заявила, че така или иначе ще превземе Донецка област до два месеца, а ако Украйна не се съгласи да се изтегли, след това условията ще бъдат по-неблагоприятни.

Същото потвърди и Песков в своя брифинг в Москва. В своето изявление той посочи, че Зеленски може да вземе решение за мир, защото в противен случай цената ще бъде много по-висока.