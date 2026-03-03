Близкият изток не e готов и изглежда Patriot не се справя с иранските дронове

Въпреки големия брой Patriot и други системи за противовъздушна отбрана (ПВО), съседните на Иран държави от Близкия изток не успяха да се справят с дроновете Shahed, така както го прави Украйна всеки ден, коментира пред журналисти украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че причината за това е големият брой дронове, които Иран е изпращал в един залп.

Иранските дронове тип Shahed успяха да пробият защитата и да поразят важни цели, сред които една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия, завод за производство на втечнен газ и дори американското посолство в Саудитска Арабия.

"Просто е невъзможно да се издържи на 300-500 дрона. Те нямат толкова ракети", каза украинският държавен глава и посочи, че Украйна унищожава голям процент от дроновете (почти 90% в последните седмици), които изпраща Русия по нейна територия с алтернативни средства - авиация, мобилни огневи групи, средства за радиоелектронна борба, които се обновяват периодично, и дронове прехващачи.

В страните от Близкия изток има много ракети на склад, но те ще се окажат недостатъчни, допълни още Зеленски. Източници на Bloomberg потвърждават неговите думи - според тях Катар например има на склад ракети за Patriot за четири дни при този темп на изразходване на запасите.

Според оценки на военни експерти за ефективна работа на системите Patriot е необходимо изстрелването на двойка ракети по въздушна цел. Цената им е между 2 млн. и 3 млн. долара, но по-важното е, че има голям дефицит - основен производител са САЩ и по официални данни на месец се произвеждат 50-60 ракети от типа Pac3, който може да сваля балистични ракети.

Украйна има интерес за обмен на оръжия и може да предостави дронове прехващачи, коментира още украинският президент и допълни, че всички знаят какво не достига и от какво има спешна нужда страната.

Украйна е готова да помогне на страните от Близкия изток

Зеленски уточни още, че Украйна е готова да помогне със своя опит и своите военни на държавите от Близкия изток, но няма получено запитване за това. За да може да откликне обаче трябва да има примирие в страната. Той уточни, че ако държавите от региона, които са близки с Москва, уредят спиране на огъня в Украйна, тогава ще има възможност украинските защитници да бъдат изпратени в друга държава и да защитят цивилните граждани.

Ако става въпрос за заплаха срещу Великобритания или искане от Лондон за защита, Украйна без условия ще изпрати своите експерти, защото има сключено 100-годишно споразумение за взаимна помощ и защита, допълни още Володимир Зеленски.

Иранските дронове не са толкова ефективни като руските

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание още, че Русия използва иранските Shahed, но е направила редица модернизации и сега са по-ефективни от своя първообраз, използван през 2024 г. Украйна също е адаптирала своята система за ПВО и комбинира различни методи за борба с дроновете, които Русия изстрелва всяка нощ по територията на страната.

Има данни, че Русия подпомага за развитието на иранските дронове - руски военни кореспонденти съобщават, че в останките от дрона, който атакува базата "Акротири" в Кипър, са намерени части от системата за преодоляване на средствата за радиоелектронна защита "Комета - М", макар и по-стар модел спрямо тези, които се използват в Украйна. Отчитат се и други компоненти, произведени в Русия.

Руските атаки ще се насочат към нови цели в Украйна

В последните дни Русия ограничи атаките си с дронове и ракети, но украинските власти предупреждават, че има подготовка за нови инфраструктурни цели - освен по електроснабдяването, дроновете и ракетите ще се насочат по обекти, всързани с водоснабдяването и към пътната инфраструктура.

От ISW също отбелязват, че е малко вероятно Русия да намали интензитета на въздушните удари през пролетните и летните месеци, а ще добави нови цели, и припомня исканията на Украйна за подкрепа за защита на въздушното пространство. От години САЩ и западните партньори обещават допълнителни системи за ПВО, които обаче Украйна така и не получава. Киев предлага на своите съюзници различни варианти, включително и да закупи системи Patriot, които са налични, или да ги наеме, но все още няма реализация на такива планове.

Плановете на Русия изостават, но тя не се отказва от Одеса

Плановете на Русия за 2026 - 2027 г. на фронта в Украйна остават без промяна, сочат данни на украинското разузнаване. Те включват окупацията на Донецка и Луганска област, но и придвижване в Запорожка област и към град Днипро, както и желание за окупацията на Одеска област.

Според оценките на украинските власти Русия изостава от плановете си и все още не е изпълнила целите, поставени за есента, което ще забави и пролетната офанзива. Според различни анализатори през февруари Русия е окупирала между 121 и 138 кв. км територия, което е най-бавното настъпление от месеци. Интензивността на атаките обаче остава същата.

Русия вече започва да струпва основната част от своите резерви в Словянско-Краматорското направление, показат още наблюденията на военните анализатори в Украйна.

Според украинския Център за отбранителни стратегии руските военни имат за цел да създадат условия за атаки към тези два града в края на пролетта. За целта вече трябва да се водят градски боеве в Костянтинивка. В последните дни руските военни масирано атакуват с управляеми авиационни бомби града - през уикенда беше дотигнат нов рекорд по използването на този вид боеприпаси - 328 за денонощие.

Руската армия опитва спешно да превземе и Добропиля, където е разположен 1-ви гвардейски корпус "Азов", и да пресечи логистичната линия Добропиля - Краматорск, което също трябва да бъде свършено до края на пролетта.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1468-ия ден от пълномащабната война показа, че фокусът на руската армия се измества към Хуляйполе (Запорожка област). В това направление са регистрирани 40 бойни действия, като и двете воюващи страни съобщават за успехи в придвижването. В западните части на Запорожка област - около Степногирск - се водят позиционни боеве.

Интензивни остават бойните действия в Покровск (23 атаки), както и в новите цели - град Костянтинивка (13 атаки) и в Словянското направление (също 13 атаки).

ВСУ съобщава за 152 атаки през миналото денонощие спрямо 145 ден по-рано. Русия е извършила и 84 въздушни удара с 282 управляеми авиационни бомби, както и 3600 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 8400 fpv-дрона.

Никой не е отменил следващия кръг от преговорите за мир в Украйна

Все още никой не е отменил преговорите за мир в Украйна, съобщи украинският президет Володимир Зеленски пред журналисти. Той уточни, че на срещата в Женева трите страни са се разбрали следващите разговори да се върнат обратно в Абу Даби в периода между 5 и 8 март.

Заради войната в Иран вероятно ще има проямяна - или в датата, или в мястото.