За първи път в Швейцария: Общественият транспорт в Женева става временно безплатен

Общественият транспорт в Женева ще бъде временно безплатен, което се случва за първи път в Швейцария, като част от поредица от мерки за справяне с рязкото увеличаване на замърсяването в града, пише Ройтерс.

Женева, във френскоговорящата западна част на Швейцария, преживява сериозен пик на замърсяване с озон – вредни газове, които може да причинят проблеми с дишането и да предизвикат главоболие и пристъпи на астма според Световната здравна организация.

Системата на града за борба със смога показва, че концентрациите на озон са надвишили прага на безопасност за околната среда от 180 микрограма на кубичен метър за 24 часа, според изявление на кантон Женева.

Във вторник температурите достигнаха 37 градуса по Целзий, като правителството издаде предупреждения за горещини за западните и южните части на Швейцария.

Високите температури и ниската облачност водят до натрупване на озонови замърсители, които се разсейват по-бавно, съобщи Службата по околна среда на кантон Женева пред Ройтерс.

В отговор в сряда за първи път общественият транспорт в целия кантон беше безплатен, за да се насърчат жителите и посетителите да преминат от колите си към автобуси, трамваи, влакове и лодки и така да се намалят вредните емисии от трафика.

„Мерките, предприети съгласно протокола за извънредни ситуации, имат за цел да намалят емисиите от азотен оксид, по-специално чрез насърчаване на обществения транспорт, и ограничаване на движението на най-замърсяващите превозни средства“, съобщиха от службата по околна среда.

Пътниците няма да се нуждаят от билет, а проверките на билетите ще бъдат преустановени, докато замърсяването не се подобри, заявиха властите в изявление.

Между 6 ч. и 22 ч. в центъра на града ще се движат само автомобили с ниски емисии.