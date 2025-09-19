„Мяра“: Всеки трети българин смята, че чешмяната вода е с лошо качество

Над една трета от участници в проучване за водоснабдяването у нас - 35%, определят качеството на чешмяната вода у нас като лошо, констатират от социологическа агенция „Мяра“.

В същото време мнозинство от 58,4% определят качеството на чешмяната вода у дома като по-скоро добро. Останалите не могат да преценят, а около 1% посочват, че нямат чешмяна вода у дома. София изпъква с по-позитивни оценки, особено в сравнение с по-малките градове. Социолозите уточняват, че въпросът е зададен абстрактно с цел да улови масовата нагласа за качеството на услугата - едно последващо изследване би могло да конкретизира параметри като чистота и питейни качества.

Източник: "Мяра"

Проучването показва още, че над една трета от анкетираните възприемат спиранията на водата у дома като чести. Социолозите отбелязват, че въпросът съзнателно се фокусира върху масовото възприятие за честота, а не върху точния брой спирания, тъй като целта е да се улови нагласата за услугата като цяло.

Заключенията показват, че 42,5% от анкетираните свидетелстват, че водата у тях практически не спира, други 42,2% посочват, че водата спира, но рядко. Има осезаем дял от 12,7%, които твърдят, че водата спира често. В северозападния район за планиране близо 40% от респондентите свидетелстват за често спиране – на фона на 12,7% за страната. Това е очевидна последица от проблемите в регионите около Плевен и Ловеч. Близо 3% не могат да преценят или пък директно казват, че нямат достъп до вода от чешма в дома си.

Източник: "Мяра"

В крайна сметка ясно личи, че негативните оценки за достъпа до вода не са малко, въпреки че картината варира силно по региони: в селата над 20% намират спиранията за чести, а в столицата над 50% практически не усещат прекъсвания.

Според социолозите възможно е хората да проявяват скептицизъм по инерция, след като източниците на вода за потребителите са различни (или понякога липсват). Общата оценка показва немалка тревога, коментират от „Мяра“, като се позовават на изводите от изследването. Те уточняват също, че в извадката попадат групи, които не могат да ползват централизирано водоснабдяване, както и обществени слоеве с различни жизнени стилове; мнозина вероятно споделят впечатления от различни жилища или вили, което също влияе на отговорите. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани.