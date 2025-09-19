IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

„Мяра“: Всеки трети българин смята, че чешмяната вода е с лошо качество

Над 20% от анкетирани в изследване, живеещи в селските райони, намират спиранията на водата за чести

17:00 | 19.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group

Над една трета от участници в проучване за водоснабдяването у нас - 35%, определят качеството на чешмяната вода у нас като лошо, констатират от социологическа агенция „Мяра“.

В същото време мнозинство от 58,4% определят качеството на чешмяната вода у дома като по-скоро добро. Останалите не могат да преценят, а около 1% посочват, че нямат чешмяна вода у дома. София изпъква с по-позитивни оценки, особено в сравнение с по-малките градове. Социолозите уточняват, че въпросът е зададен абстрактно с цел да улови масовата нагласа за качеството на услугата - едно последващо изследване би могло да конкретизира параметри като чистота и питейни качества.

Източник: "Мяра" Източник: "Мяра"

Проучването показва още, че над една трета от анкетираните възприемат спиранията на водата у дома като чести.  Социолозите отбелязват, че въпросът съзнателно се фокусира върху масовото възприятие за честота, а не върху точния брой спирания, тъй като целта е да се улови нагласата за услугата като цяло.

Заключенията показват, че 42,5% от анкетираните свидетелстват, че водата у тях практически не спира, други 42,2% посочват, че водата спира, но рядко. Има осезаем дял от 12,7%, които твърдят, че водата спира често. В северозападния район за планиране близо 40% от респондентите свидетелстват за често спиране – на фона на 12,7% за страната. Това е очевидна последица от проблемите в регионите около Плевен и Ловеч. Близо 3% не могат да преценят или пък директно казват, че нямат достъп до вода от чешма в дома си.

Източник: "Мяра" Източник: "Мяра"

В крайна сметка ясно личи, че негативните оценки за достъпа до вода не са малко, въпреки че картината варира силно по региони: в селата над 20% намират спиранията за чести, а в столицата над 50% практически не усещат прекъсвания.

Според социолозите възможно е хората да проявяват скептицизъм по инерция, след като източниците на вода за потребителите са различни (или понякога липсват). Общата оценка показва немалка тревога, коментират от „Мяра“, като се позовават на изводите от изследването. Те уточняват също, че в извадката попадат групи, които не могат да ползват централизирано водоснабдяване, както и обществени слоеве с различни жизнени стилове; мнозина вероятно споделят впечатления от различни жилища или вили, което също влияе на отговорите. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 17:00 | 19.09.25 г.
Мяра водоснабдяване икономиката на България питейна вода анкета
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Екология и ESG виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още