ЕК предлага още едно отлагане на Закона за борба с обезлесяването

Европейската комисия (ЕК) ще се опита отново да забави прилагането на своя Закон за борба с обезлесяването, заяви еврокомисарят по околна среда и устойчивост Джесика Розуол, цитирана от Bloomberg.

За спазване на правилата, които ще се прилагат за страните от Европейския съюз (ЕС) и които ще налагат глоби за нарушителите, са необходими сложни системи за мониторинг. Вносителите трябва да са събрали точните данни, идентифициращи парцелите земя, където са отглеждани стоките, изтъква Розуол.

„Въпреки усилията ни за опростяването на тези правила, не можем да ги приложим без смущения за бизнеса и веригите на доставка“, признава тя, добавяйки: „Имаме опасения относно IT системата предвид количеството информация, което въвеждаме в нея. Ето защо ще се стремим към отлагане с една година“

Законът на ЕС има за цел да ограничи загубата на дървета в резултат на вноса на ключови стоки като каучук, соя и говеждо месо. Въпреки това той е подложен на сериозна критика както сред страните членки, така и от държави извън блока, защото е твърде бюрократичен и наказва дребните фермери.

В края на 2024 г., когато първоначално беше планирано законът да влезе в сила, блокът одобри 12-месечно отлагане, за да потуши тези опасения, като планът предвиждаше активирането му до края на тази година.

„Опростяванията трябва да бъдат направени спешно“, изтъква Петер Лийзе, ръководител на екологичната комисия на Европейска народна партия (ЕНП).

Отлагането би помогнало за облекчаване на опасенията относно доставките на отговарящи на изискванията кафе и какаови зърна на вече затегнатия световен пазар.

Последната годишна оценка на платформата Global Forest Watch показа, че загубата на тропически и бореални гори в световен мащаб е достигнала рекордно високи стойности през миналата година.

Тропическите първични гори, определяни като тези, които са претърпели малко или никакво човешко въздействие, съхраняват милиарди тонове въглерод. Те също така помагат за регулирането на времето, рециклират водата и предлагат дом на милиони видове растения и животни.

На конференцията на Организацията на обединените нации (ООН) за климата през 2021 г., COP26, повече от 140 държави поеха ангажимент да спрат загубата на всички видове гори до края на десетилетието.

По данни на Института за световни ресурси 15 от 20-те държави с най-голяма площ първични гори, които са подписали ангажимента за горите през 2021 г., сега губят дървета по-бързо, отколкото в онзи момент.