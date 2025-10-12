Сметосъбирането в София е напът да влезе в нормален ритъм през следващата седмица

През следващата седмица сме на път да влезем в нормален ритъм на сметосъбиране. Това съобщиха от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) в публикация в официалната си Facebook страница и благодариха на гражданите за търпението и подкрепата за справяне с кризата с отпадъците.

В следващите седмици ще бъдат изготвени графици за извозване на едрогабаритните отпадъци, които ще бъдат публикувани на официалната страница на СПТО.

„София се чисти не само с машини – а с воля, общност и желание за промяна“, заявяват още от общинското предприятие.

На 4 октомври в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането. Столичната община възложи сметопочистването на двата района на общинското дружество "Софекострой". Граждани също помагаха за справянето с кризата с отпадъците.

По-рано днес Надежда Бобчева, заместник-кмет по екологията на Столична община, съобщи пред БНР, че общината е започнала да се приближава до резултата за нужна техника за обслужването на двата столични района. Поучени са по два камиона от общините Ботевград и Елин Пелин и те вече изпълняват наряди, снощи са получени и два камиона от гражданското сдружение "Гората.бг", които пристигнаха от Австрия и трябва да се пререгистрират, за да могат и те да обслужват. За днес има 10 малки сметосъбиращи камиона от завода за отпадъци, които са на терен, три - големи и един камион с щипка, които ще изпълняват дейност, уточни Бобчева.

Очаква се и по един камион от общините Благоевград и Панагюрище, има и доста желаещи да започнат работа в завода за отпадъци и да обслужват тази техника, каза още тя.

По думите на Надежда Бобчева годишната план-сметка на Столичната община за обществената поръчка е била 302 млн. лева. "Ако подпишем договори на цените, които са в офертите, това означава, че трябва да увеличим този разход със 102 млн. лева. Това са 30% увеличение отведнъж и то необосновано", отбеляза тя.

Ние сме на прага на въвеждането на принципа "замърсителят плаща", който ще преразпредели тежестта между бизнеса и хората. Така или иначе е много вероятно да се наложи хората да плащат повече. Ако натоварим това необосновано увеличение на гражданите, скокът би бил шоков - може да достигне до 10 пъти. Това е идеята - да направим така, че този преход да бъде плавен, той е неизбежен. Целта е да се предоставя тази услуга относително на цената, за която се плаща, а не да бъде завишавана по този брутален начин. Защото това, което виждаме в офертите, не е оферта за работа, то е опит за кражба".заяви Бобчева.

Според нея дори година по-рано да е била подадена поръчката в Агенцията за обществени поръчки, пак са щели да бъдат забавени достатъчно, за да са в тази затруднена ситуация. „Държавата да даде отговори за запалените камиони на една от фирмите, кандидатстваща за поръчката, както и за отнетия лиценз от МОСВ на друга фирма", каза тя.

„Планираме да подадем жалба в КЗК за картел при участниците, тъй като цените, които дават, са сходни. ... Искаме да са ясни правилата, да е ясно какво прави държавата и да не ни пречи", изтъкна Бобчева.