Фон дер Лайен: ЕС трябва да защити своята зелена индустрия от Китай

Европа трябва да защити своя дял от инвестициите на компаниите в зелени технологии, заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, цитирана от Politico.

Тя посочи, че лидерите на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят въпроса по време на срещата си на върха в четвъртък (23 октомври).

„Чистият преход е в разгара си“, изтъква тя по време на дебат в Европейския парламент, посочвайки как всяка година в световен мащаб се добавят стотици гигавата енергия.

Според нея „пазарите на чисти технологии по света процъфтяват“, включително тези на батерии, вятърни турбини и електрически автомобили.

„Увеличението на чистите технологии в Европа е добра новина и за енергийната сигурност и е чудесна икономическа възможност“, подчертава Фон дер Лайен.

И все пак в миналото Европа е пропускала шансовете си да бъде лидер в зелената индустрия, като загубата на надпреварата при слънчевите панели в полза на по-конкурентни китайски компании е „поучителна история, която не бива да забравяме“.

„Европа беше световен лидер в слънчевата енергия, но силно субсидираните китайски конкуренти започнаха да засенчват младата европейска индустрия по отношение на цените – и днес Китай контролира 90% от световния пазар“, припомня председателят на ЕК.

„Този ​​път трябва да си вземем урок“, добавя Фон дер Лайен, посочвайки Близкия изток и „Глобалния юг“ като региони, които се конкурират за мястото си в световната надпревара за индустриални зелени технологии.

ЕК очаква възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и други форми на чиста енергия да осигуряват 50% от енергията в световен мащаб, докато пазарът на чисти технологии се очаква да нарасне от 600 млрд. евро до 2 трлн. евро през следващите 10 години.

Според прогнозите на ЕК, ЕС иска да си осигури 15% от световното производство на чисти технологии, като пазарът на блока ще нарасне до 375 млрд. евро до 2035 г.