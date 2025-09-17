Климатичните промени са отнели живота на около 16 500 души в Европа това лято

Климатичните промени допринесоха за жестоките летни температури, които според ново проучване са причинили смъртта на около 16 500 души в европейските градове през това лято. Общият брой на смъртните случаи, свързани с горещините, е над три пъти по-висок от този, който би бил в противен случай, съобщава Bloomberg.

Анализът представя първи поглед върху последиците от лятото в Европа, нареждащо се на четвърто място сред най-горещите, откакто се води история. Редица горещи вълни засегнаха страни от Италия до Германия и Франция. Температурите достигнаха до 46°C в Испания и Португалия и доведоха до смъртта на няколко работници на открито в Испания и Италия.

„Тези цифри представляват реални хора, които са загубили живота си“, казва Фридерике Ото, професор по климатични науки в Imperial College London, която е съавтор на проучването заедно с колеги от Лондонската школа по хигиена и тропическа медицина и други институции. „Ако продължаваме по същия път – да изгаряме изкопаеми горива – тези смъртни случаи само ще се увеличават.“

Изследователите са се фокусирали върху 854 градски области и установяват, че температурите са били с 3,6°C по-високи от юни до август поради климатичните промени, показва доклад, публикуван в сряда.

Това обаче е представително за малко под една трета от населението на Европа, предупреждават те, което означава, че истинският брой на смъртните случаи почти сигурно е по-висок. Според други проучвания през лятото на 2022 г. вероятно над 60 хил. души са загинали в резултат на екстремните жеги в Европа, а през 2023 г. – над 47 хил. души.

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света, а Средиземноморието е гореща точка за климатичните промени. Екстремно горещите условия обръщат с главата надолу икономическите дейности в региона, особено в сектора на туризма. Това лято големи туристически атракции, включително Айфеловата кула в Париж и Акрополът в Атина, временно затвориха врати поради жегите.

Проучването е част от нарастващ брой изследвания, които показват как климатичните промени нарушават човешките дейности в момента, позволявайки на обществеността и политиците да разберат в почти реално време очакваните ефекти от замърсяването с парникови газове. Някои учени също така се обърнаха към авангардна област на работа, за да помогнат за установяването на връзки между вредните екстремни метеорологични явления и отделните замърсители.

Едва през последното десетилетие учените успяха да оценят бързо ролята на климатичните промени в екстремните метеорологични явления.

Те правят това чрез статистически анализ на местната метеорологична история и сравняване на наблюдаваното време със симулации на по-хладен климат отпреди затоплянето. Въз основа на проучвания за това как смъртността се променя с температурата, те могат да оценят броя на смъртните случаи, причинени от жегите, и колко биха могли да бъдат очаквани без климатичните промени. Изследователите отбелязват, че правителствените статистики са склонни да подценяват смъртните случаи, причинени от горещините.

Imperial College London е водещ партньор в World Weather Attribution, научноизследователска група, която е пионер в бързото свързване на екстремни метеорологични явления. Изследователите по-рано разгледаха европейската гореща вълна в началото на лятото и установиха, че топлото време е причинило смъртта на около 2300 души в 12 европейски града от 23 юни до 2 юли.

Горещините натоварват организма, като принуждават сърцето да работи по-усилено, което е стресов фактор за хората със сърдечни заболявания, казва Кортни Хауърд, лекар по спешна медицина в Канада, която е председател на Global Climate and Health Alliance. Високите температури могат също така да влошат замърсяването на въздуха, което води до влошаване на респираторни заболявания като астма и хронична обструктивна белодробна болест, казва тя.

Възрастните хора също страдат непропорционално при високи температури и не са толкова способни да се охлаждат чрез изпотяване. Според проучването над 80% от смъртните случаи, свързани с климатичните промени, засягат хора на възраст 65 години и повече.

Данните показват, че Италия, Испания и Португалия са особено засегнати, но и по-северни страни, като Швеция, също са регистрирали температури над средните.