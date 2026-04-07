Започна нова наказателна процедура срещу „ТЕЦ Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

Централата е обект на постоянен контрол от РИОСВ-София с регулярни планирани проверки и по сигнали на граждани

18:00 | 07.04.26 г.
Снимка: МОСВ
Заради постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на „ТЕЦ Бобов дол“ експерти на РИОСВ – София извършиха в понеделник извънпланова проверка на място, съобщи Министерството на околната среда и водите.

По време на проверката са констатирани неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, където се намират енергийните мощности на централата, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация. Установено е, че част от потоците от емисии, формирани в горивната инсталация, не преминават по определения в комплексното разрешително технологичен път, констатират екоекспертите. Според тях, това означава, че те не преминават през всички задължителни пречиствателни съоръжения – електрофилтри и сероочистващи инсталации, и се изпускат преждевременно в атмосферния въздух.

За установеното нарушение е започната административно-наказателна процедура, като предстои да бъде издадено наказателно постановление.

От МОСВ напомнят, че РИОСВ-София следи ежедневно дейността на „ТЕЦ Бобов дол“. Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани. При всяко установено нарушение се предприемат незабавни санкции съгласно действащото законодателство, посочват от екоминистерството.

От началото на годината експертите на РИОСВ-София са извършили 20 проверки на дейността на централата и са съставили 10 акта за установяване на административни нарушения. 

ТЕЦ Бобов дол РИОСВ – София МОСВ замърсяване на въздуха наказателна процедура
