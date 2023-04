България и още 4 страни от ЦИЕ се споразумяха с ЕК за украинския селскостопански износ

Постигнато е споразумение с България, Полша, Унгария, Румъния и Словакия за вноса на някои украински храни, на които петте страни-членки наложиха вето, заяви заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Договорихме се с Украйна и с тези страни как да подходим към тази ситуация", каза еврокомисар Домбровскис в Twitter.

"Европейската комисия ще предложи извънредни предпазни мерки за четирите най-чувствителни продукта - пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе. Ще проучим въпроса и с още няколко вида".

?WE HAVE A DEAL?@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.

We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine ???? - with @jwojc

?1/3 pic.twitter.com/qNP93X1Fpd