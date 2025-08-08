Митата започнаха да притискат печалбите на любимите на Тръмп фермери

Американският президент Доналд Тръмп винаги е заявявал, че обича фермерите и като цяло фермерите подкрепят Тръмп. Неговите политики обаче увеличава разходите за цялата индустрия - от тези за тракторите до торовете, и свива печалбите за земеделците, които вече са ударени от ниските цени на селскостопанската продукция, пише Bloomberg.

Цените на царевицата, соята и пшеницата в момента са на най-ниското ниво от пика на пандемията от коронавируса, под влиянието от увеличените доставки на световните пазари. Това свива приходите на фермите. Търговските войни пък са забавили или дори спрели доставките на торове в САЩ през второто тримесечие.

Тези проблеми започнаха да излизат от финансовите отчети на Mosaic Co., AGCO Corp. и Bunge Global.

В интервю за CNBC преди дни Доналд Тръмп помоли фермерите да дадат време на неговата митническа политика да заработи и им обеща по-добри резултати, отколкото имаше в първия му мандат, след като беше сключено споразумение с Китай.

Той посочи още, че фермерите са много важна част от американската икономика и също така заяви, че работи, за да се увери, че във фермите има достатъчно работници. В същото време заради новите правила за миграция десетки емигранти биват депортирани.

Новите мита на САЩ вече се прилагат и добавят различни ставки към универсалната, одоберна през април. Така средното мито за внос на чуждестранни стоки в САЩ се увеличи до 15,2% спрямо 2,3% през 2024 година.

Това обаче кара много компании да повишават цените. Производителят на трактори AGCO например увеличи някои продукти, които продава в САЩ. В компанията имат планове и да увеличат цените за държави, където могат да си позволят, с което да ограничат поскъпването в САЩ.

Торовете поскъпват по целия свят и към това трябва да се добавят и митата за вноса. Основните производители и доставчици на торове са Мароко, Китай и Саудитска Арабия. Цените в САЩ са едни от най-високите в САЩ след 2022 година, когато войната в Украйна предизвика рязко поскъпване на торовете.

И към тези притеснения фермерите добавят несигурността относно продажбите на произведените продукти. Китай например още не е направил заявки за покупката на соя. Китай е основният купувач на американската соя. Много други клиенти са заявили само най-необходимото.