Митата на Тръмп са най-високите от времената на Голямата депресия

Митата, които ще бъдат налагани върху вноса на стоки в САЩ, са най-високите от времената на Голямата депресия и изглежда, че потребителите ще платят цената, пише CNN. Агенцията допълва, че американският президент Доналд Тръмп е обещал, че митата няма да доведат до ръст на цената, но в САЩ се завърна инфлацията, която беше под контрол.

Според разчетите на правителството приходите от митата могат да достигнат 50 млрд. долара месечно.

Митническата политика на САЩ засяга най-вече електрониката - много от устройствата са изключени от ставките, но има много компоненти, които американските фирми трябва да внасят, защото просто няма местни производители.

В същото положение са дрехите, играчките и обувките, които са основно вносни в САЩ. Тяхната цена се увеличава с по-високите митата, наложени на основните доставчици.

Доналд Тръмп успя да сключи само няколко търговски сделки за митата - с Великобритания, ЕС, Япония и още няколко държави. Макар и не особено доволни, европейските компании успяха да получат 15% върху вноса на повечето продукти, включително и автомобили. Анализатори определят ставката като възможно най-добрата в момента.

Близки партньори на САЩ като Канада например получиха значително по-високи ставки. Индия пък получи и наказателно мито от 25% заради покупките на руския петрол.

Според публикация в Bloomberg индийският премиер Нарендра Моди е говорил с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва и планира среща с китайския президент Си Дзинпин през август. По време на разговора Лула да Силва отбеляза, че Индия и Бразилия са двете държави, които са пострадали най-силно от митата на САЩ. В началото на месеца Вашингтон и Пекин си дадоха още 90 дни, за да се разберат за митата, но вчера (6 август) Тръмп коментира, че е възможно и Китай да получи наказателни мита заради руския петрол, което ще влоши отношенията между двете държави.

От 8 август САЩ въвеждат универсални мита от 15% за държави, с които САЩ имат търговски дефицит и 10% за държавите , с които имат излишък. Вашингтон одобри и т.нар. "реципрочна ставка", чийто размер е между 18% и 40%.

Наказателни мита са въведени за Индия (25%), Бразилия (50%) и Канада (35%). Извън тези ставки има отделни мита и за стоманата и алуминия (50%), както и за чипове (100%).