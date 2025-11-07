Цените на храните в света са намалели за втори пореден месец през октомври, благодарение основно на значителното предлагане в света, сочат данни на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН, цитирани от Ройтерс.

Индексът на цените на храните на ФАО, който следи кошница от глобално търгувани хранителни стоки, е достигнал 126,4 пункта през октомври, което е спад спрямо ревизираните 128,5 пункта през септември.

Индексът намаля леко спрямо нивото му през октомври 2024 г. и е с 21,1% под връхната точка от март 2022 г.

Той достигна двегодишен връх през юли преди да се стабилизира през август и да намалее през септември благодарение до голяма степен на спадовете на цените на захарта.

Индексът на захарта на ФАО е намалял отново през октомври с 5,3% и е достигнал най-ниското си ниво от декември 2020 г. на фона на силното производство в Бразилия, очаквания ръст на производството в Тайланд и Индия и по-ниските цени на суровия петрол.

Индексът на цените на млечните продукти също е отбелязал спад с 3,4% през септември благодарение на по-слабите котировки на млякото на прах и по-ниските цени на маслото, които намаляха поради големия износ от Европейския съюз и Нова Зеландия.

Индексът на месото е отбеляза спад от 2% през октомври след осем месечни ръста, като цените на свинското и на пилешкото месо са намалели значително, но цените на говеждото продължават да нарастват благодарение на силното търсене в света.

Растителното масло е поскъпнало с 0,9% и цената му е достигнала най-високото си ниво от юли 2022 г.

В отделен доклад ФАО прогнозира, че през 2025 г. световното производство на зърнени храни ще достигне рекордните 2,990 млрд. тона, след като прогнозира 2,971 млрд. тона миналия месец.

Новите прогнози са за ръст с 4,4% спрямо производството през 2024 г., като обемите ще нараснал за всички големи видове зърнени храни, а производството на царевица и ориз ще достигне рекордни върхове.