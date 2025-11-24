Руските фермери разпродават продукцията си, за да върнат стари заеми

През септември и октомври има регистрирани рекордни продажби на зърнени култури и слънчоглед от руските фермери, пише руската анализаторска компания "СовЭкон", следяща пазара в Черноморския регион от десетилетия. По данни на Росстат през септември са регистрирани рекордни продажби на 11 млн. тона зърнени култури и 1,7 млн. тона слънчоглед. През октомври има леко понижение до 9,3 млн. тона зърно, но ръст при продажбите на слънчоглед до 3 млн. тона. И при двете култури (зърнени и маслодайни) това се едни от най-големите количества за последните 3 години.

Според анализаторите фермерите бързат с продажбите, притиснати от стари задължения и нуждата да намерят средства за новите посевна кампания. Прогнозата е, че разпродажбите ще продължат - данните за януари - август 2025 година сочат, че приходите преди облагане с данъци за фермерите, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, са намалели с 25%.

Това ще окаже натиск върху цените не само на вътрешния, но и на международните пазари, посочват от "СовЭкон". Според експертите финансовото състояние на фермерите може и да се влоши, особено ако ограниченията в износа, наложени през минали години, не бъдат премахнати.

Слаба реколта, ниски цени

Масовите разпродажби водят и до намаление на цената на продукцията. Според данните цената на пшеницата в европейските части на Русия намалява със 7% в средата на ноември спрямо началото на август. При цената на слънчогледа понижението е от 2 на сто.

В същото време като цяло реколтата в европейските части на Русия е слаба заради сушата и застудяването през пролетта. Годината беше спасена от фермерите в Сибир, които реализираха добри добиви и очакванията са събраната пшеница да достигне 88,6 млн. тона. Проблемът пред износа е, че добрата реколта беше реализирана далеч от пристанищата.

Търговията със селскостопански стоки не е под санкциите на Запада.